彭博資訊專欄／利多出盡 賣股良機?

■蘇澤蘭（Brooke Sutherland）

國際金融市場因為美中貿易談判獲得進展的傳聞，而歡欣鼓舞。但美中第一階段貿易協議並非萬靈丹，對美國製造業尤其如此。投資人之前已經「聽謠言，買進」，現在是否應該「看新聞，賣出」？

美國現行的加徵關稅措施對製造業衝擊最大，而美、中經濟關係不確定性升高，已使業者減緩設備支出。大型製造業者在削減成本方面迄今仍相對節制，因業者相信需求是因為貿易戰而遭人為壓抑，最終仍將明顯回升。

標普500指數工業類股於11月26日創歷史新高，且多數製造商的營收並未減緩多少。

工業產品經銷商快扣公司指出，11月每日平均營收額還比去年同期增加5.7%；營收成長雖比今年初時減速，但仍相對健康，這也表示未來營收回升的空間可能不大。

卡特彼勒早在去年4月時就曾發出獲利預警，當時的財測還未考慮到美中貿易戰升溫的可能衝擊。不久後該公司股價便開始重挫，主要是反映景氣已經觸頂及貿易戰升高。

隨後由於美國加徵懲罰性關稅，令市場更加擔心傳統工業景氣減弱，但也有人主張營運減緩已經自然發生，何時及如何回升並不確定。

因此無論是否有貿易協議、現行關稅是否縮減，製造業仍存在諸多其他不確定。

最初引發貿易戰的主要爭議，包括中國大陸須改革產業補貼政策、擴大開放部分市場、及放鬆技術移轉規定等，在這項協議中只是有一些承諾。

凡與大陸有大額生意往來的美國廠商，都不會認為貿易緊張就此風平浪靜，仍將重新思考供應鏈結構，以防未來美中再發生摩擦，這也將阻礙企業的採購決策。何況還有川普的彈劾案，以及2020年美國總統大選等諸多不確定因素未解。

因此投資人之前曾因為美中將達成第一階段協議的謠傳，而買進工業類股，現在既然協議成真的可能性非常高，或許應該考慮賣出。

（作者Brooke Sutherland是彭博資訊專欄作者）