全球GDP明年估增0.6%

媒體報導，美中已達成「第一階段」貿易協議，美國不會在12月15日對更多中國大陸輸美產品加徵懲罰性關稅，甚至可望降低現行的對陸加徵關稅稅率。根據彭博經濟學家推算，在最佳的假定情況下，這將使2020年全球國內生產毛額（GDP）成長0.6%；美、中固然受益，台灣等亞洲經濟體也將是贏家。

彭博經濟學家依據國家研究所全球經濟模型（NiGEM）估算，在不同的協議條件下，可得到以下結果：

首先，在最壞狀況、即談判最終破裂之下，美國12月15日起再對1,600億美元中國產品加徵懲罰性關稅：美國明年的GDP將因此萎縮0.1%，中國萎縮0.1%，全球萎縮0.1%。

第二種情境為關稅維持現狀，但不確定性可降低50%。在此情況下，美國明年GDP可望擴大0.3%，中國擴大0.45%，全球GDP則能擴增0.25%。

第三種情況為美國縮小關稅範圍或降低稅率，以及不確定性降低50%，如此美國明年的GDP將擴大0.35%，中國擴增0.55%，全球GDP也能增加0.30%。

最佳狀況是關稅回到今年5月時水準，即美國對500億美元大陸產品加徵25%關稅、另外2,000億美元產品加徵15%關稅，且不確定性消除，那麼美國明年的GDP將增加0.70%，中國經濟產值擴增1.10%，全球GDP也能擴大0.6%。

再考慮到全球供應鏈因素，並利用經濟合作發展組織（OECD）的數據，可以推估出美中貿易停戰並縮減關稅範圍後，受益最大者是台灣、南韓、新加坡與馬來西亞；不過由於台灣、越南與柬埔寨原來是全球供應鏈轉向最大受益者，如果美國縮減關稅規模，這些國家所得到的好處也將流失一部分。