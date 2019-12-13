美國11月零售銷售偏弱 對第4季經濟成長不利

美國11月零售銷售總額比10月增加0.2%，增幅小於10上修之後的0.4%，也比市場預估的+0.5%遠遜，主因消費者削減非必需品支出；消費支出偏弱，可能使經濟學者下修第4季經濟成長預估。

不過與去年同期相比，零售銷售增加3.3%，比10月時的3.1%改善。

11月汽車銷售額月增0.5%，比10月1.0%增幅偏低劇減1.3%明顯好轉；汽油銷售增加0.7%，反映油價回升。扣除汽車後的銷售額月增0.1%，扣除汽車及汽油後銷售 持平，都不如10月表現，也低於市場預估。

網路及郵購銷售額增加0.8%，比10月的0.6%增強。電子及家電銷售額增加0.7%，建材銷售持平，服裝銷售減少0.6%，傢俱銷售略增0.1%。餐廳／酒吧銷售減少0.3%， 個人愛好品、樂器及書店銷售額也減少0.5%。

扣除汽車、汽油、建材與食品服務後，11月的核心零售額（即控制群銷售額）月增0.1%，比10月及市場預期的0.3%都低。

分析師指出，零售數據顯示消費者花錢態度趨於審慎，對非必需品的支出偏弱；銷售數據偏弱與最近經濟數據普遍強的勢頭相背，可能對第4季經濟成長不利，但還不至於影響聯準會目前維持利率不變的立場。