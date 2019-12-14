歐新社 分享 facebook 專注研發區塊鏈點對點（P2P）能源市場的澳洲太陽能新創公司Power Ledger去年開始在泰國曼谷T77社區試驗再生能源交易平台，該計畫允許居民交易由太陽能板產生的多餘電力。太陽能板產生的能源供應該社區約百分之廿的電力需求，幫助居民減少約百分之十五的電費和每年約五百卅噸的碳足跡。