三重利多大放送！全球市場提前過耶誕節

對全球股市而言，今年耶誕節已提前來臨，因為眾多投資人許的願望已實現：籠罩市場的不確定性似乎已煙消雲散。

出口民調顯示，保守黨可望在12日英國下議院選舉中大獲全勝、贏得多數席，賦予首相強生強大的政治資本，有利於兌現他「讓英國脫離歐盟大功告成」的承諾。

同時，美國總統川普也透過推特推文報佳音：市場引頸期待已久的美中貿易協議好事近了！美中早在10月11日就預告原則上達成「第一階段」貿易協議，但協議細節遲遲未能拍板定案。一旦美中敲定貿易協議，川普可謂是大贏家，貿易協議和股市登高峰。

貨幣政策方面，美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）最新決策會議結果也證實市場預期正確：現行寬鬆貨幣政策可望持續下去。

在三重喜訊加持下，長久來令股市投資人愁眉不展的「憂慮牆」瞬間倒塌，全球市場歡聲雷動。

美股標普500指數和那斯達克綜合指數12日聯袂創歷史新高。

英鎊兌美元匯價飆升逾2%至1.3475美元，與2016年6月脫歐公投後英鎊一蹶不振並嚇跌全球市場的情景大異其趣。

歡樂氣氛蔓延至13日亞洲盤，東京日經指數暴漲598點，香港恆生指數漲664點，漲幅各約2.5%；首爾Kospi指數收漲1.5%。