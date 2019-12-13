中美協議重燃希望 人民幣狂飆

受中美重燃達成貿易協定預期，人民幣匯率瘋狂飆升。離岸人民幣隔夜暴漲逾千點、在岸升值逾700點，即期匯率雙雙收復7.0關口重回「6」時代。而官方指標的人民幣中間價則四連升，上調近百點。

人民幣匯率今日早盤持續大幅升值。即期匯率方面，反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）隔夜盤中暴漲逾千點，從7.03一線直線飆升突破多個關口，一度飆升至8月初以來新高逼近6.92關口，日內最大漲幅超1100點，早盤則较日内高点回调逾300点，持續震盪。這是在時隔一個月後，離岸人民幣再度收復「7」關口，重返「6」時代。

同時，投資人風險偏好的風向球——離岸人民幣兌日元隔夜也飆升，七個月來首次突破200日移動均線，一舉填補5月初以來的缺口。在岸市場上，在岸人民幣（USD/CNY）也不甘示弱跳空高開，升逾700點，一度收復6.96關口，截至中午，交投於6.96關口附近。

官方指標的人民幣中間價今日上調97點，報7.0156，已是連續第四個交易日升值，累計本周調升227個基點。

東方金誠主權評級團隊分析，短期內人民幣匯率考慮到經濟穩增長以及2020年戰略目標的完成，預計政策端的支持將對人民幣匯率走勢形成較明顯支撐。