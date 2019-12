OECD報告 中國大陸對半導體企業扶植程度為全球最高

經濟合作發展組織(OECD)報告指出,中國大陸半導體企業獲得的政府支持及介入程度,遠高於其他國家的競爭對手。

OECD周四公布《衡量國際市場的扭曲:半導體價值鏈》(Measuring distortions in international markets: the semiconductor value chain)報告,分析全球最大的21家半導體公司,包括英特爾、高通等六家美國公司以及四家中國大陸(紫光、中芯、華虹、長電)。

報告指出,這21家公司在2014年至2018年間獲取500億美元的政府支持款,包括直接撥款和政府持股。

以政府支持規模來說,紫光得到的支持規模最高,其次是三星電子和英特爾。

若以公司所獲政府支持金額在公司營收中的占比來比較,這四家大陸半導體公司排名居前。紫光和中芯的占比逾30%。

報告並顯示,中國大陸在2014年成立政府支持的規模230億美元半導體基金後,半導體企業已加快收購國際企業的步調。此外,在合資興建新的半導體晶圓廠方面,大陸政府也扮演決定性角色。這些新廠,足以讓大陸的半導體產能在2023年時產能提高逾一倍。

美國在全球半導體產業居主導地位,但中國大陸正積極扶植本國的半導體產業,以縮小或消除與美國之間的技術差距。美國政府去年頒布華為禁令後,中方大舉加快推動本國半導體產業發展的步伐,並成立第二期國家集成電路產業投資基金,規模達290億美元。

政府對產業的支持是美中貿易磋商的爭議之一,但美方目前暫時擱置這項議題, 要求大陸承諾購買更多美國農產品。美國半導體產業希望,美方在未來的貿易談判中要求大陸限制政府對半導體產業的支持,並制定相關規則。