OECD報告 中國大陸對半導體企業扶植程度為全球最高

經濟合作發展組織（OECD）報告指出，中國大陸半導體企業獲得的政府支持及介入程度，遠高於其他國家的競爭對手。

OECD周四公布《衡量國際市場的扭曲：半導體價值鏈》（Measuring distortions in international markets: the semiconductor value chain）報告，分析全球最大的21家半導體公司，包括英特爾、高通等六家美國公司以及四家中國大陸（紫光、中芯、華虹、長電）。

報告指出，這21家公司在2014年至2018年間獲取500億美元的政府支持款，包括直接撥款和政府持股。

以政府支持規模來說，紫光得到的支持規模最高，其次是三星電子和英特爾。

若以公司所獲政府支持金額在公司營收中的占比來比較，這四家大陸半導體公司排名居前。紫光和中芯的占比逾30%。

報告並顯示，中國大陸在2014年成立政府支持的規模230億美元半導體基金後，半導體企業已加快收購國際企業的步調。此外，在合資興建新的半導體晶圓廠方面，大陸政府也扮演決定性角色。這些新廠，足以讓大陸的半導體產能在2023年時產能提高逾一倍。

美國在全球半導體產業居主導地位，但中國大陸正積極扶植本國的半導體產業，以縮小或消除與美國之間的技術差距。美國政府去年頒布華為禁令後，中方大舉加快推動本國半導體產業發展的步伐，並成立第二期國家集成電路產業投資基金，規模達290億美元。

政府對產業的支持是美中貿易磋商的爭議之一，但美方目前暫時擱置這項議題， 要求大陸承諾購買更多美國農產品。美國半導體產業希望，美方在未來的貿易談判中要求大陸限制政府對半導體產業的支持，並制定相關規則。