台積電ADR大漲4.9%再創歷史新高 隨台、美股大漲

台積電周四在美國上市的美國存託憑證（ADR）在費城半導體指數加持下，漲幅更勝在台北交易股票，溢價拉大。

台積電ADR大漲4.9%，收在58.61美元，高出台北交易溢價6.9%。費城半導體指數大漲2.7%。

美國股市上漲至歷史新高，有報導說白宮與北京方面達成原則性協議，平息長達17個月的美中貿易戰。

標普500指數和那斯達克綜合指數均收在歷史最高，而道瓊工業指數收盤距離上個月創下的上一個收盤高點僅差0.1%。

標普500指數上漲0.9%，報3,168.57點，收在歷史新高。 道瓊工業平均指數大漲220.75點，漲幅0.8%，報28,132.05點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，報8717.317，也創下歷史新高新高。

台灣加權股價指數昨天大漲135.65點收11,836.42點。台積電漲3.9%，收331.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 85.99 +7.16 84.60 1.64

中華電 CHT 112.01 +0.73 111.50 0.46

台積電 TSM 354.24 +4.85 331.50 6.87

聯電 UMC 16.38 +2.26 16.60 -1.32

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價