聯準會暗示明年利率不動

美國聯準會（Fed）12月決議維持基準利率區間於1.5%至1.75%不變，且暗示在明年的總統大選年，全年都將按兵不動，先保持觀望態度。主席鮑爾同時表示，必要時願意保持靈活彈性，包括購買更長期的美國公債，以穩定貨幣市場。市場認為Fed最新決策立場偏鴿，美元12日盤中應聲走貶。

Fed決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在2019年最後一場利率決策會中決議，維持聯邦資金利率目標區間於1.5%至1.75%，符合市場預期。決策聲明也刪去10月聲明中有關經濟前景「不確定性」的措辭，且這次決策獲與會委員的一致同意，為5月會議以來首見。

鮑爾表示，美國經濟前景仍然良好，坦承讓通膨率回到2%的目標非常有挑戰性，並重申若要升息，就必須先看到通膨大幅度持續上升。

Fed決策官員預估利率落點的「利率點狀圖」顯示，17位決策官員中，13人預計利率將保持不變至少到2021年，另外四人則預計明年僅升息一次。值得注意的是，沒有決策者認為明年降息是適當之舉，這代表Fed至少目前認為，美國經濟已避開衰退風險，實現「軟著陸」。

鮑爾也說，Fed也可能在必要時調整購買的證券，以維持聯邦資金利率在目標區間內，包括可能購買更長期的美國公債。

美元指數12日盤中貶值0.3%至97.088，美國10年期公債殖利率也小跌至1.786%，美股則因貿易不確定性而在平盤附近震盪。最新決策出爐後，利率期貨市場顯示，市場預期Fed到明年9月前都將按兵不動，之後將再次降息以提振經濟。

紐約梅隆銀行的策略師韋爾斯認為，市場從點狀圖、而非模棱兩可的政策聲明中，接收到了Fed的鴿派訊息。