英擴張支出 兩黨猛開支票

英國12日的國會大選無論結果由誰勝出，新政府擴大支出已成定局。首相強生已承諾推動規模1,000億英鎊（1,280億美元）的基建投資計畫，另斥資數十億英鎊加強國民健康照護，工黨黨魁柯賓的支出計畫規模更是有過之而無不及。

英國12日改選國會，選民於台北時間12日下午3時開始投票，投票結果將陸續於台北時間13日上午7時至下午1時公布。

保守黨編列220億英鎊預算，將用來翻修學校、強化防洪設施並促進綠能經濟。當局準備每年撥5億英鎊修補路面坑洞。強生的計畫包括投資改善大眾運輸、鋪設高速寬頻網路、興建房屋，並撥給國民保健署（NHS）更多經費，並承諾降低個人所得稅，盼爭取更多民眾支持，尤其希望吸引傳統支持工黨的選民，以利達成明年1月底前脫歐目標。

財政政策已成為這次選戰的焦點。強生高舉擴大支出旗幟，矢言將促進英國經濟平等，使北部地區與富庶的南部地區差距縮小。

工黨也喊出每年日常公共支出加碼800億英鎊，財源將來自於對企業和高所得人士加稅，另計劃舉債數千億英鎊，以支應將銀行、郵政服務、大眾運輸、學名藥和電信公司收歸國有之需，並籌資興建公共建設和投資低碳技術。

歐美官員表明將終結多年財政撙節政策，擴大公共支出如今再度盛行，即使傳統質疑預算赤字和大政府多所的右派政黨，也認為有必要藉擴大支出提振經濟。