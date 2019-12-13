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拉加德暗示 ECB短期不降息

2019-12-13 02:01經濟日報 編譯任中原葉亭均／綜合外電

ECB總裁拉加德暗示近期可能不會降息。 歐新社
ECB總裁拉加德暗示近期可能不會降息。 歐新社
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歐洲央行（ECB）12日維持貨幣政策不變，甫上任的ECB總裁拉加德表示，基於通膨展望仍低，因此貨幣政策在更長期間內將維持高度寬鬆，但她也看好歐元區經濟正觸底回升，暗示近期不太可能進一步降息。

瑞士央行及菲律賓央行也都按兵不動，巴西央行一口氣降息2碼至歷史低點。

ECB宣布，銀行超額存款準備金存款利率維持在負0.5%，主要再融資利率維持在零，邊際借貸機制利率維持在0.25%，且每月將購買資產200億歐元。決策聲明表示，資產購買政策將持續到首次升息的「不久」之前，而升息的前提是通膨已達到「低於、但接近2%」目標。總裁拉加德稍後將主持記者會。

拉加德表示，歐元區通膨仍普遍低落。儘管勞動市場吃緊，使勞動成本上升的壓力增強，但未轉化成通膨升高，但近來已出現一些上升跡象，預料未來幾個月整體通膨率可能稍稍上升。她強調，ECB最新預估2022年底時通膨率為1.7%，雖然變化方向有利，但還不是ECB所追求的目標。

市場關注的另一焦點是ECB進行的「策略檢討」，以確保歐元區經濟成長。拉加德指出，檢討範圍必須廣泛，要注意所有及個別的問題；除了通膨目標外，還將包括貧富差距擴大，社會面臨的諸多科技進步，以及氣候變遷的挑戰。目標是在2020年底前完成。

此外，瑞士央行同日維持存款利率在全世界最低的負0.75%不變，總裁尤丹（Thomas Jordan）也持續捍衛負利率政策，認為若終止負利率將引發更糟情況，即瑞郎急遽大幅升值，伴隨通縮與經濟成長轉弱。

菲律賓央行也維持基準利率在4%，是繼今年稍早降息3碼後、二度按兵不動。央行總裁迪奧克諾（Benjamin Diokno）表示，隨著近來貨幣寬鬆撐住經濟展望的韌性，全年經濟成長率可望落在政府的6%至6.5%目標區間低端值。

巴西央行11日則調降基準的Selic利率2碼至4.5%的歷史低點，符合市場預期，也是連續第四度降息2碼以支撐經濟成長。

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通膨ECB

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