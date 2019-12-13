那斯達克IPO金額將超越紐交所

今年在那斯達克交易所首次公開發行股票（IPO）的籌資金額，可望超越紐約證交所（NYSE），將是2012年以來首見；當時那斯達克交易所系統當機，導致臉書上市首日交易就凸槌。

Dealogic的數據顯示，今年迄今在那斯達克交易所上市的IPO籌資總額達344億美元，高於在紐交所IPO的籌資總額262億美元。但紐交所表示，已率先使用更廣泛的方式計算上市企業籌措的資金。

爭取企業掛牌有利那斯達克交易所、及紐交所的母公司洲際交易所（ICE），賺取更多上市手續費及提高交易量，也有助賺進更多交易手續費。有大型IPO掛牌不僅能提升交易所的品牌形象，也能吸引更多企業。

紐交所包辦兩樁今年最大IPO，分別是叫車平台優步（Uber）和化學公司Avantor，籌資額分別是81億美元和33億美元。那斯達克交易所則贏得第三大的上市案，也就是Uber的對手Lyft，籌資金額為26億美元。相較於紐交所，那斯達克交易所在贏得其他大型上市案的表現比往常好。

Dealogic說，在今年籌資5億美元以上的IPO中，那斯達克交易所贏得12件，紐交所有11件，若這種領先態勢持續到12月底，那斯達克交易所今年全年將吸引逾5億美元的IPO件數，將首度超越紐交所，締造新紀錄。

那斯達克交易所在1980及1990年代被視為科技公司IPO的同義詞，例如蘋果和亞馬遜都在此掛牌。但該交易所2012年時因為臉書上市案的失誤而灰頭土臉 ，並為此支付數千萬美元，與監管機構及臉書投資人和解。

那斯達克交易所企業服務執行副總裁葛里格斯說，公司已努力與銀行重建關係，也在2012年以後改善IPO程序。