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Superdry執行長保守看後市

2019-12-13 01:59經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

服飾品牌極度乾燥（Superdry）上半年度營收下滑逾一成，但毛利率有所改善，原因是共同創辦人鄧克頓（Julian Dunkerton）回鍋擔任執行長後，採取一系列改革措施，幫助公司業績走出困境。但鄧克頓保守看展望，股價在盤中跌逾3%。

Superdry在止於10月26日的六個月，營收減少11%至3.691億英鎊，但隨著該公司賣出較多未折扣的商品，毛利率反倒上升2.5個百分點，這還是匯率變動抵銷掉大部分升幅的結果。

上半年度稅前虧損為420萬英鎊，略優於分析師預測的500萬英鎊。鄧克頓表示，本季有個「激勵人心」的開始，且黑色星期五的線上銷售「是歷來最佳」。

不過，鄧克頓表示，本季仍有龐大風險，特別是不確定的政局與英國脫歐的影響。Superdry股價12日盤中跌3.2%至4.84英鎊。該公司股價自7月發布去年度財報以來，累計上漲25%，仍遠低於2017年年底的20英鎊。

Superdry預估，下半年度的銷售降幅會是「較低的個位數」，全年銷售將下滑約5%。該公司並預估有望省下更多成本，原因是已和地主重新議定租金。

原本暫代執行長的鄧克頓在10月真除，任期至2021年4月。

黑色星期五脫歐

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