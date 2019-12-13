Lululemon銷售優於預期

高檔瑜珈品牌Lululemon上季銷售再度寫下雙位數成長，優於分析師預期。但Lululemon對本季獲利展望卻遜於市場所料，主因是將斥鉅資開發新商品，以面對H&M和Nike等對手低價搶市。

Lululemon表示，按固定美元匯率計算，截至11月3日為止的年度第3季同店銷售，比一年前成長17%，優於分析師預估的14.2%，為連續第八季增幅達到二位數。

上季淨利則勁增33.4%至1.26億美元，淨營收也躍增22.5%至9.16億美元。

Lululemon預估，本季每股盈餘將介於2.10至2.13美元，低於分析師預期的每股2.13美元；同店銷售則預估將為偏低的二位數增幅。

本季獲利展望遠低於分析師預期，主因是斥資鉅額研發新產品，以抵禦H&M推出相對低價的瑜珈服搶市，Nike今年也推出瑜珈服系列。Lululemon本季財測不如市場預期，拖累股價12日盤初下跌約3%。

不過，分析師普遍正面看待Lululemon的財報與財測。彭博資訊分析師認為，Lululemon的成長動能可望延續至本季，本季同店銷售可望高於該公司的保守預估，且以感恩節周末的銷售步調來看，業績還有向上成長的空間，毛利率也可望維持在高檔。

Lululemon財務長圭多表示，將投資研發新型運動內衣和運動配件，以滿足投資人期望。Lululemon也將加碼投資以擴大顧客忠誠計畫、改善來店消費體驗及研發男性運動裝。

Lululemon今年靠著大舉進軍男裝和線上市場，前三季營收均優於預期，股價也大漲近一倍。執行長麥當諾日前表示，上季男性運動裝的總營收勁增38%，並重申讓該部門在2023年以前翻倍成長。

Lululemon線上業務持續成長，上季網路同店銷售成長30%。