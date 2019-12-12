ECB維持利率及購債不變 市場聚焦於通膨目標檢討

歐洲央行（ECB）12日召開決策會議，由甫上任的新總裁拉加德主持，並決定維持現行利率及購債政策，市場焦點轉移到她將宣布的ECB通膨目標「策略檢討」，以確保歐元區經濟成長。 歐新社 分享 facebook

歐洲央行（ECB）12日召開決策會議，由甫上任的新總裁拉加德主持，並決定維持現行利率及購債政策，市場焦點轉移到她將宣布的ECB通膨目標「策略檢討」，以確保歐元區經濟成長。

ECB宣布，銀行超額存款準備金存款利率維持在負0.5%，主要再融資利率維持在零，邊際借貸機制利率維持在0.25%，且每月將購買資產200億歐元。決策聲明表示，資產購買政策會持續到ECB首次升息之前「不久」的時間，而升息的前提是通膨已達到「低於、但接近2%」目標。總裁拉加德將在台北時間12日晚間9時30分主持記者會。

ECB「策略檢討」聚焦於是否及如何調整通膨目標，另外拉加德也將提到如何對抗氣候變遷等更廣泛的議題。一些決策官員擔心拉加德的施政重點是否會偏離通膨穩定使命，及是否會因此而影響ECB現行的超寬鬆貨幣政策。

由於拉加德是ECB第一位「空降」總裁，因此經濟學者與投資人可能密切觀察她如何為現行政策辯護。她上任六周以來，一直在了解狀況，處理內部的分歧，並要求歐元區各國政府採取擴張性政策以帶動經濟成長。

ECB稍後也將提出最新的總體經濟預測，包括成長率及通膨率，且將首次預測2022年的經濟情勢。