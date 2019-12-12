親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

ECB維持利率及購債不變 市場聚焦於通膨目標檢討

2019-12-12 21:14經濟日報 編譯／任中原

歐洲央行（ECB）12日召開決策會議，由甫上任的新總裁拉加德主持，並決定維持現行...
歐洲央行（ECB）12日召開決策會議，由甫上任的新總裁拉加德主持，並決定維持現行利率及購債政策，市場焦點轉移到她將宣布的ECB通膨目標「策略檢討」，以確保歐元區經濟成長。 歐新社
分享

歐洲央行（ECB）12日召開決策會議，由甫上任的新總裁拉加德主持，並決定維持現行利率及購債政策，市場焦點轉移到她將宣布的ECB通膨目標「策略檢討」，以確保歐元區經濟成長。

ECB宣布，銀行超額存款準備金存款利率維持在負0.5%，主要再融資利率維持在零，邊際借貸機制利率維持在0.25%，且每月將購買資產200億歐元。決策聲明表示，資產購買政策會持續到ECB首次升息之前「不久」的時間，而升息的前提是通膨已達到「低於、但接近2%」目標。總裁拉加德將在台北時間12日晚間9時30分主持記者會。

ECB「策略檢討」聚焦於是否及如何調整通膨目標，另外拉加德也將提到如何對抗氣候變遷等更廣泛的議題。一些決策官員擔心拉加德的施政重點是否會偏離通膨穩定使命，及是否會因此而影響ECB現行的超寬鬆貨幣政策。

由於拉加德是ECB第一位「空降」總裁，因此經濟學者與投資人可能密切觀察她如何為現行政策辯護。她上任六周以來，一直在了解狀況，處理內部的分歧，並要求歐元區各國政府採取擴張性政策以帶動經濟成長。

ECB稍後也將提出最新的總體經濟預測，包括成長率及通膨率，且將首次預測2022年的經濟情勢。

ECB通膨

延伸閱讀

美元跌至四個月低點 Fed按兵不動 市場...

美歐利率決策 本周焦點

歐元區景氣回溫訊號 亮了

歐洲央行：歐元區10月借貸成長加速

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

印度11月通膨飆破5% 限縮央行貨幣寬鬆空間

2019-12-12 22:09

川普新關稅 害全球第3富身家大降

2019-12-12 16:06

傳JDI將獲Ichigo、蘋果紓困 股價應聲上漲

2019-12-12 10:37

巴西利率降至4.5%紀錄新低 符合預期

2019-12-12 10:03

日本10月核心機械訂單意外大減6%

2019-12-12 09:32

美股上漲 Fed示意短期內維持利率不變

2019-12-12 07:04

聯準會暗示到明年都會按兵不動 偏鴿立場壓低美元

2019-12-12 05:17

Fed今年最後一場決策會 要點一次看

2019-12-12 04:46

Fed鮑爾：通膨率回2%很具挑戰 升息前須見通膨持續勁揚

2019-12-12 04:30

Fed暗示：到2020年可能都按兵不動

2019-12-12 03:16

Fed今年最後一場決策會 如預期按兵不動

2019-12-12 03:02

鮑爾眼中美經濟像「半滿水杯」 堅韌結實卻有漏水風險

2019-12-12 02:55

開發中亞洲經濟 亞銀再下修

2019-12-12 00:19

印尼、菲、紐 擬擴張財政

2019-12-12 00:18

新版美墨加自貿協定 眾議院下周可望通過

2019-12-12 00:18

美11月CPI增2.1% 優於預期

2019-12-12 00:18

1.8兆美元 沙國石油公司市值超越蘋果

2019-12-12 00:17

美企執行長爆離職潮 上月平均一天走五人

2019-12-12 00:16

雪佛龍將減記百億美元資產

2019-12-12 00:16

蔡崇信攻電競 擴張體育帝國

2019-12-12 00:16

法國公布年改計畫 勞工做到64歲才能支領全額年金

2019-12-11 20:46

庫克到新加坡傳統市場吃早餐 除了碗糕.豆漿還愛這甜點

2019-12-11 19:07

科技業進駐 紐約拚當下個矽谷

2019-12-11 00:12

大摩全球裁員1,500人 執行董事也在名單內

2019-12-11 00:12

全球十大城 經濟恐降溫

2019-12-11 00:11

南非大規模限電 重創經濟

2019-12-11 00:10

前Fed主席伏克爾辭世 享耆壽92歲

2019-12-11 00:10

沙國估油價60-65美元

2019-12-11 00:10

三利多帶動 金價明年衝1,600美元

2019-12-11 00:10

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

瑞典環保少女過譽了？ 網友酸她：做法跟慣老闆一樣

2019-12-12 17:13

聯準會暗示到明年都會按兵不動 偏鴿立場壓低美元

2019-12-12 05:17

眾院通過最終版NDAA 川普推文：別再拖了 我立刻簽

2019-12-12 07:50

櫻花妹超佩服台女！「3大原因」讓她狂讚：地表最強生物

2019-12-11 22:32

廁所門板有兩個掛鉤？ 日本網友爆料驚人用途

2019-12-12 16:01

日女為何不敢讀東大？整個社會 全被AKB 48歌詞洗腦…

2019-12-12 11:00

沒錢看醫生！部分美國人吃魚類抗生素治病

2019-12-12 10:08

是誰惡作劇？賭城鴿子頭戴牛仔帽到處飛

2019-12-11 23:06

Fed今年最後一場決策會 如預期按兵不動

2019-12-12 03:02

影／上完廁所有異樣感 他用手拉出10公尺活寄生蟲

2019-12-12 16:08

大陸對美的報復性關稅 間接衝擊汽車銷售

2019-12-12 08:49

影／軍機飛南極離奇失蹤48小時 智利尋獲海上殘骸

2019-12-12 13:13

要小學生「估算奴隸的價值」 家長怒轟教師失職

2019-12-12 15:47

影／火山燒傷太嚴重！紐西蘭急需120萬平方公分皮膚

2019-12-12 13:18

200律師疑私怨報復襲擊醫院 導致3病人失救枉死

2019-12-12 10:14

Aramco市值突破2兆美元 幾乎比蘋果市值高出近1兆

2019-12-12 16:14

男子連人帶車不慎墜河 大喊Siri神救援成功

2019-12-12 19:15

時代雜誌總編：瑞典少女童貝里體現青年行動主義

2019-12-12 03:39

距今4萬4000年 考古學家發現世界最早故事壁畫

2019-12-12 16:44

澳洲野火影響千里外紐西蘭 冰川轉紅震驚眾人

2019-12-12 17:22

白宮鷹派納瓦羅用虛構專家帶風向：反對美中達協議

2019-12-12 09:30

5年前巴士站偶遇 6旬翁男為尋30歲的她走遍濟州

2019-12-12 18:46

時代雜誌風雲人物 瑞典環保少女童貝里

2019-12-12 00:02

Fed今年最後一場決策會 要點一次看

2019-12-12 04:46

Fed暗示：到2020年可能都按兵不動

2019-12-12 03:16

編織重現富士Color 100底片！網友：圍巾又可愛又潮！

2019-12-12 13:42

喀什米爾被印度封鎖至今 損失逾150億美元

2019-12-12 18:52

1.8兆美元 沙國石油公司市值超越蘋果

2019-12-12 00:17

鮑爾眼中美經濟像「半滿水杯」 堅韌結實卻有漏水風險

2019-12-12 02:55

影／最不開心婚禮！新郎噴不出香檳怒砸場 網勸快離婚

2019-12-12 15:54

開發中亞洲經濟 亞銀再下修

2019-12-12 00:19

美股上漲 Fed示意短期內維持利率不變

2019-12-12 07:04

越南將成為非常任理事國 盼為國際和平做出貢獻

2019-12-12 18:44

Fed鮑爾：通膨率回2%很具挑戰 升息前須見通膨持續勁揚

2019-12-12 04:30

五角大廈： 若JEDI合約延後執行 軍力恐落後中國大陸

2019-12-12 09:31

川普新關稅 害全球第3富身家大降

2019-12-12 16:06

法國年金新制公布未熄怒火 工會揚言持續罷工

2019-12-12 00:32

洛興雅案 翁山蘇姬答辯半小時駁意圖滅絕

2019-12-12 00:01

火星任務大發現 水冰地圖令人興奮

2019-12-12 14:42

美國印太司令部司令：沒要求各國在美中之間選邊站

2019-12-12 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top