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分析師看好美股 至少可望旺到2020年底

2019-12-12 16:19經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

BCA Research投資策略師預期，拜聯準會（Fed）低利率政策之賜，美國經濟擴張趨勢可望再延續至少一、兩年而無衰退之虞，因此美股明年展望仍看俏。

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11日決議，維持聯邦資金利率目標區間在1.5%-1.75%不變，並暗示利率將一直維持不動到2020年底。

BCA Research指出，在Fed低利率政策支撐下，經濟成長應可再繼續奔馳18到24個月，使經濟擴張期進一步拉長到11年、打破歷史紀錄，這也意味美股大盤在未來這段期間內有撐。

BCA首席美國投資策略師Doug Peta在11日致客戶報告中寫道：「緊縮貨幣政策是導致衰退的一大要素，我們認為Fed目前的貨幣政策仍將維持寬鬆，在今年連續三次降息之後尤其是如此…根據我們對均衡利率的推估，除非Fed改弦易轍、逆轉這三次降息，並且至少再額外升息三次，否則衰退不會展開。」

BCA依據1970年代迄今Fed政策利率的線圖，把目前聯邦資金利率目標區間歸在「寬鬆貨幣政策」類別。

Peta認為，就算下一波衰退正好在2021年中來襲，2020年美股投資報酬展望仍強。他說：「過去50年來，平均而言，標普500指數通常在衰退開始前的六個月觸頂，而觸頂前的投資報酬一直是相當的強勁。」

根據Dow Jones Market Data的數據，截至11日收盤為止，今年來標普500指數已大漲25%，道瓊工業指數今年來漲幅將近20%，那斯達克綜合指數年初以來更激漲30%。

BCA Research投資策略師預期，拜聯準會（Fed）低利率政策之賜，美國經...
BCA Research投資策略師預期，拜聯準會（Fed）低利率政策之賜，美國經濟成長可望再延續一、兩年，因此2020年美股展望仍亮麗。美聯社
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