Aramco市值突破2兆美元 幾乎比蘋果市值高出近1兆

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在上市交易的第二天再度締造市值紀錄，股價在12日開盤後直攻漲停，帶動市值一舉突破2兆美元，也達到沙國王儲賓沙爾曼長期來所尋求的市值目標。

Aramco 12日開盤又大漲10%，報每股38.7利雅爾（10.32美元）。儘管金融界多數人士長期來嘲笑且懷疑Aramco所尋求的2兆美元市值目標，但市值現在突破這個大關，也代表Aramco比微軟或蘋果公司的市值高出近1兆美元。

彭博分析師Salih Yilmaz表示，外國投資者大致對Aramco這次首次公開發行股票（IPO）興趣缺缺的原因是股價太貴，若以股利配發和現金流而言，現在的股價只會看起來更貴。

Sanford C. Bernstein公司分析師表示，隨著Aramco的估值過高，是時候該套現出場了。根據彭博上月的調查，全球基金經理人認為Aramco的合理估值介於1.2兆美元至1.5兆美元。

如果Aramco的股價在12日繼續上漲，就會距離分析師認為合理的水準愈來愈遠，也會讓該公司想要推動在國際上市更加困難。許多外國經理人不願買進Aramco股票的理由，還包括公司治理疑慮，及其石油設施面臨安全威脅。

金融時報先前也曾引述消息人士報導，沙國政府為衝刺Aramco上市後的股價，正鼓勵國營投資基金買進股票，甚至要求國內富豪家族購股。

不過，沙國與中東地區投資者仍為Aramco的上市表現喝采，他們認為Aramco所保證的股利、指數追蹤基金買進，以及中東並無其他上市的大型油企等因素可支撐股價。