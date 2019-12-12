川普新關稅 害全球第3富身家大降

路易威登集團老闆阿爾諾。歐新社 分享 facebook

法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）早前宣布收購美國知名珠寶公司Tiffany，然而它的老闆阿爾諾（Bernard Arnault）遇到麻煩，這不是收購案有問題，而是川普總統的新關稅，讓他身家大大縮水。

美國貿易代表辦公室宣布將對法國奢侈品製造商徵收100％的關稅後，全球第三富、現年70歲的阿爾諾，1040億元的個人財富立刻減少約16億元，因為LVMH旗下的時裝品牌Bulgari、Christian Dior、LV以及香檳製造商Mot＆Chandon無一倖免。

美國向法國奢侈品製造商徵收多達100%關稅，主要是報復法國向推特、谷歌、臉書、亞馬遜等矽谷巨頭徵收「數位稅」。但美國開徵關稅，等如直插阿爾諾去年營收接近520億元的商業帝國心臟。如無意外，關稅將在明年1月開徵。

收購Tiffany的喜悅還未過去，LVMH的股價受新稅項影響而暴跌，阿爾諾在該公司持有50％的股權。

美國開徵的奢侈品稅，從葡萄酒、烈酒生產商到奶酪的生產商，從時尚收藏品到高級皮革製品等統統包括在內，而LVMH正好包攬多數豪奢品，使它受到的打擊尤其大。化妝業巨頭法國的歐萊雅（LOreal）雖是美國化妝品市場的最大發貨商，但與LVMH比起來還不算最痛苦。

美國也是LVMH奢侈品的主要市場，根據彭博社的數據，2018年美國消費者購買價值124億元的LVMH產品，約占全球銷售額的25％。阿爾諾本來有望透過收購Tiffany而進一步接近「世界首富」的地位，但現在或許要落空了。