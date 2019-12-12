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美國原油庫存意外增加拖累油價 貿易不確定性推升金價

2019-12-12 07:56經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周三下跌，因美國原油庫存意外增加，投資人觀望美國對中國大陸新一輪關稅是否會在15日生效。貿易不確定性，也推升金價

布蘭特原油期貨下跌0.62美元或0.96%，結算價報每桶63.72美元。西德州原油期貨下跌0.48美元或0.81%，結算價報每桶58.76美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存增加82.2萬桶，增至4.479億桶。分析師預估為減少280萬桶。成品油庫存增幅也高於市場預期。

紐約Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「以煉油廠開工率下降和汽油需求下滑而言，庫存數據相當悲觀。」

聖路易Confluence Investment Management LLC的首席市場策略師Bill O’Grady表示：「成品油庫存增加的速度非常快，增幅也相當龐大，現在是假日季，這種庫存成長代表經濟可能沒有那麼強勁。」

石油輸出國組織（OPEC）對2020年的前景更為樂觀，預計明年原油日需求量平均為2,958萬桶，低於該組織11月的產量。明年石油需求增長前景疲弱之際，OPEC和以俄羅斯為首的其他產油國上周決定進一步減產。

金價周三上漲，美國對中國大陸輸美商品加徵關稅的最後期限將至，雙方尚未達成協議。鈀金再度觸及紀錄高點，因供不應求的狀況持續。

黃金現貨上漲1%，報每英兩1,477.80美元。美國黃金期貨收漲0.5%，結算價報每英兩1,475美元。

美國預定15日起對價值近1,600億美元的中國大陸商品加徵新一輪關稅，知情人士表示，白宮高級經濟和貿易顧問預計將在未來幾天與總統川普會面，但尚未做出最終決定。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價近期上漲是因為貿易談判的不確定性。」

聯準會（Fed）維持利率不變，稱利率處於支持經濟成長和就業的適當水準，點陣圖則顯示Fed到2020年底將按兵不動。11月美國消費者物價指數優於預期，支持Fed不再降息的意願。

鈀金上漲0.9%，報每英兩1,912.83美元，盤中觸及1,913.34美元新高，因供給停滯，無法滿足需求。

金價

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