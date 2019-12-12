美元跌至四個月低點 Fed按兵不動 市場聚焦美中貿易

美元三下跌，美國聯準會（Fed）維持利率不變，主席鮑爾表示，需要大幅且持續的通膨上漲才會升息，被視為鴿派言論。

DXY美元指數下跌0.33%，跌至97.095，為8月9日以來最低水準。

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三維持聯邦基金利率目標區間在1.5%至1.75%不變，政策聲明則表示，預期經濟溫和成長和低失業率的狀況將持續。

鮑爾在記者會上表示，與1990年代中期的降息周期相比，升息的必要性較低。

紐約梅隆銀行策略師John Velis表示：「這些觀點展現鴿派立場，點陣圖呈現的預期是未來一段時間內將實行寬鬆政策。」

Tempus, Inc.資深外匯交易員Juan Perez表示：「Fed決心維持寬鬆的金融環境，似乎終於對美元不利。

Cambridge Global首席市場策略師Karl Schamotta表示：「總體來說Fed對經濟走向相當有信心，且預期通膨將繼續承壓。投資人將密切關注歐洲央行（ECB）會議，但最關切的是美中貿易談判進展。」

歐元兌美元上漲0.4%，ECB新任總裁拉加德將在周四舉行任內首次決策會議，投資人將仔細研判她的說法。

瑞典克朗兌美元上漲1.16%，升至逾四個月高點，因強勁的通膨數據顯示，瑞典極有可能結束負利率政策。

英國大選前夕，英鎊上漲0.37%。選前民調顯示執政的保守黨可能無法贏得國會多數席次，但英鎊未受影響。