聯準會暗示到明年都會按兵不動 偏鴿立場壓低美元

美國聯準會（Fed）在台灣時間12日清晨宣布貨幣政策按兵不動，並暗示在經濟穩健的情況下，2020年整年將按兵不動，在大選之年保持觀望。

Fed決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在2019年最後一場利率決策會中決議，聯邦資金利率目標區間維持在1.5%-1.75%，符合市場預期。會後聲明刪去了10月聲明中有關經濟前景「不確定性」的措詞，並指出「委員會認為，當前的貨幣政策立場，適當地支持經濟活動的持續擴張，強勁的勞動力市場，並推動通膨率接近委員會2％的對稱性目標。」

美國10年期公債殖利率一度跌破1.8%，DXY美元指數跌約0.3%，美國股市則走高。

Fed主席鮑爾在決策會後記者會上也說，美國經濟前景仍然良好，今年的降息使美國經濟前景保持在正軌上，只要之後公布的數據保持強勁，目前的貨幣政策立場可能依然適當。

不過他也坦承，讓通膨率回到2%的目標非常有挑戰性，並重申若要升息，就必須先看到通膨大幅度持續上升。

這次的決定並得到了與會委員的一致同意，為5月會議以來首見。

Fed這次發布的最新經濟預估，與9月的預估基本上相去不遠，在17位決策者中，13位預計將保持利率不變至少到2021年，另外四位則預計明年僅升息一次。值得注意的是，沒有決策者認為明年降息是適當之舉，這代表聯準會至少目前認為，在經歷了動盪的一年後，美國經濟已避開衰退風險，實現「軟著陸」，未來幾年勢將以接近趨勢增長率的速度增長。

聯準會官員對美國國內生產毛額（GDP）的預估中值為2020年增長2%，2021年增長1.9%，失業率將保持在目前3.5%的水準直到明年，2021年也僅升到3.6%；通膨率明年預估僅攀升至1.9%。

Fed決策出爐後，與利率相關的期貨合約顯示，市場預期聯準會到明年9月前都將維持利率不變，而屆時將再次降息以提振經濟增長。