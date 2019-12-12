親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Fed今年最後一場決策會 要點一次看

2019-12-12 04:46經濟日報 編譯廖玉玲／綜合外電

Fed今年最後一場決策會要點

－利率政策按兵不動，基準利率目標區間依然是1.5%至1.75%，超額準備金利率也維持在1.55%不變

－暗示利率可能到2020年都會維持不變

－預估明年經濟繼續溫和成長，失業率將保持在低點

－會後聲明棄用了先前聲明中「前景仍存在不確定性」的措辭

－決策官員一致投票贊成此次貨幣政策決定

－鮑爾在會後記者會中表示，目前利率「適度寬鬆」，要升息須先見到通膨率持續大幅上揚

－美股維持漲勢，DXY美元指數跌幅擴大

－分析師評論：

GLENMEDE信託公司私人財富部門投資長Jason Pride：

這次聯準會的聲明「如預期般四平八穩」，在貨幣政策路徑上幾乎沒有提供什麼突破性的消息。今日會議傳遞出的主要訊息是：聯準會仍將按兵不動，除非通膨意外大幅上升。這種寬鬆的立場應該在即將進入新的一年之際，為風險資產提供一定程度的支撐

宏利資產管理固定收益資深交易員Michael Lorizio：

這次似乎只是重申自上次會議以來我們從各委員那裡得知的大多數信息，這在某種程度上重申了他們的立場，也就是除非經濟數據發生變化，重大到足以使他們重新調整當前貨幣政策立場，否則他們將持續按兵不動。官員把「不確定性」從對經濟前景的描述中去除了，可能是他們在一定程度上對美國經濟前景或評估已變得更正面。

聯準會在2019年最後一場利率決策會上決議按兵不動。 路透
聯準會在2019年最後一場利率決策會上決議按兵不動。 路透
分享

聯準會通膨

延伸閱讀

Fed鮑爾：通膨率回2%很具挑戰 升息前須見...

Fed暗示：到2020年可能都按兵不動

Fed今年最後一場決策會 如預期按兵不動

鮑爾眼中美經濟像「半滿水杯」 堅韌結實卻有漏...

相關新聞

1.8兆美元 沙國石油公司市值超越蘋果

2019-12-12 00:17

聯準會暗示到明年都會按兵不動 偏鴿立場壓低美元

2019-12-12 05:17

Fed鮑爾：通膨率回2%很具挑戰 升息前須見通膨持續勁揚

2019-12-12 04:30

Fed暗示：到2020年可能都按兵不動

2019-12-12 03:16

鮑爾眼中美經濟像「半滿水杯」 堅韌結實卻有漏水風險

2019-12-12 02:55

開發中亞洲經濟 亞銀再下修

2019-12-12 00:19

印尼、菲、紐 擬擴張財政

2019-12-12 00:18

新版美墨加自貿協定 眾議院下周可望通過

2019-12-12 00:18

美11月CPI增2.1% 優於預期

2019-12-12 00:18

美企執行長爆離職潮 上月平均一天走五人

2019-12-12 00:16

雪佛龍將減記百億美元資產

2019-12-12 00:16

蔡崇信攻電競 擴張體育帝國

2019-12-12 00:16

法國公布年改計畫 勞工做到64歲才能支領全額年金

2019-12-11 20:46

庫克到新加坡傳統市場吃早餐 除了碗糕.豆漿還愛這甜點

2019-12-11 19:07

老少皆慘！韓智庫：60歲退休制增企業負擔 青年失業飆

2019-12-11 17:54

影／美房產公司年終發3億元！全場員工哭成一片

2019-12-11 16:48

Aramco上市首日飆10%直奔漲停 市值1.88兆美元超越蘋果

2019-12-11 16:00

空巴訂單及交貨量再度打敗波音 歸因737 MAX效應

2019-12-11 14:42

新北美自由貿易協定有何不同 5大修訂搶先看

2019-12-11 14:35

財務申報不實 Nissan罰鉅款2.4億

2019-12-11 13:43

亞銀下修亞洲開發中國家成長預估 台灣持平

2019-12-11 13:38

太多不確定因素 分析師對澳幣明年展望看法分歧

2019-12-11 11:28

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:07

WTO上訴機制今天停擺 中國大使打黑領帶哀悼

2019-12-11 10:34

蔡崇信體育王國再擴充 1,000萬美元入股電競G2 Esports

2019-12-11 10:12

聯準會今年最後一次決策會議 利率料按兵不動

2019-12-11 09:37

蘋果外包獨鍾中國大陸？庫克：只以技術考量挑最好的

2019-12-11 09:30

大宗商品：鈀金創歷史新高 鎳因上海買盤劇增反彈

2019-12-11 08:08

沙國石油公司計畫也到海外上市 目標中國大陸或日本

2019-12-11 07:34

美股小跌 投資人在美對陸是否加徵關稅期限前如臨大敵

2019-12-11 06:32

科技業進駐 紐約拚當下個矽谷

2019-12-11 00:12

大摩全球裁員1,500人 執行董事也在名單內

2019-12-11 00:12

全球十大城 經濟恐降溫

2019-12-11 00:11

南非大規模限電 重創經濟

2019-12-11 00:10

前Fed主席伏克爾辭世 享耆壽92歲

2019-12-11 00:10

沙國估油價60-65美元

2019-12-11 00:10

三利多帶動 金價明年衝1,600美元

2019-12-11 00:10

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48
看更多

熱門文章

影／美房產公司年終發3億元！全場員工哭成一片

2019-12-11 16:48

6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生

2019-12-11 06:15

38男共享1女！詐騙集團包吃包住 屋內保險套供性服務

2019-12-11 16:13

他載「受傷哈士奇」回公司 同事看一眼嚇壞

2019-12-11 17:22

分析師：美中可能趕在周六晚上11時宣布達成貿易協議

2019-12-11 21:41

影／比利時神童趕不上9歲大學畢業 爸爸改要他直攻博士

2019-12-11 12:09

影／懷特島火山爆發增至6死 救援人員曝島上如車諾比核爆

2019-12-11 12:53

黑人夫妻生出全白嬰兒 路人老愛問：孩子是誰的？

2019-12-11 14:52

影／淡定哥！致命雪崩來襲 他慢跑逃離還自拍

2019-12-11 16:23

時代雜誌揭曉2019年度風雲人物：瑞典環保少女童貝里

2019-12-11 20:50

櫻花妹超佩服台女！「3大原因」讓她狂讚：地表最強生物

2019-12-11 22:32

洗衣機也能藏！美海關又查獲陸偷渡客 活逮11人

2019-12-11 22:15

孟晚舟加拿大法庭勝仗 司法當局需交出相關證據

2019-12-11 10:50

Aramco上市首日飆10%直奔漲停 市值1.88兆美元超越蘋果

2019-12-11 16:00

汪喵網紅超吸金 科學說話：淪陷不是你的錯

2019-12-11 11:00

18歲男狂打工樂喊成功買房 真相曝光慘遭打臉

2019-12-11 15:14

庫克到新加坡傳統市場吃早餐 除了碗糕.豆漿還愛這甜點

2019-12-11 19:07

白宮貿易顧問納瓦羅：無跡象顯示15日不會對陸加徵關稅

2019-12-11 09:27

蘋果外包獨鍾中國大陸？庫克：只以技術考量挑最好的

2019-12-11 09:30

老少皆慘！韓智庫：60歲退休制增企業負擔 青年失業飆

2019-12-11 17:54

是誰惡作劇？賭城鴿子頭戴牛仔帽到處飛

2019-12-11 23:06

正妹IG曬「拐杖糖髮色」網狂讚：擊敗所有聖誕造型

2019-12-11 14:47

經濟解析／如期生效或暫緩？川普內部對陸關稅口徑不一

2019-12-11 11:35

美股小跌 投資人在美對陸是否加徵關稅期限前如臨大敵

2019-12-11 06:32

出動嗅探犬、無人機！非洲豬瘟來到邊界 德國如臨大敵

2019-12-11 15:12

南太平洋小島布干維爾公投結果出爐 98%贊成獨立

2019-12-11 13:42

男子天生無雙臂小腿 3填問卷申領津貼都被刁難

2019-12-11 11:22

路透獨家／二戰後首見 美軍計畫出資興建稀土處理設施

2019-12-11 17:14

繼華為後…美國禁購令擬擴及中國巴士、列車 比亞迪、中車首當其衝

2019-12-11 13:40

英國明天選舉最新民調：強生多數優勢縮小

2019-12-11 09:47

空巴訂單及交貨量再度打敗波音 歸因737 MAX效應

2019-12-11 14:42

聽到低級笑話也只能忍耐 日本大學生控訴「職前性騷擾」

2019-12-11 15:29

愛貓受困洗衣機「旋轉20分鐘」 飼主CPR撿回一命

2019-12-11 17:39

Fed今年最後一場決策會 如預期按兵不動

2019-12-12 03:02

如期生效或暫緩？是否對陸加徵關稅要仍要看川普心意

2019-12-11 06:54

蔡崇信體育王國再擴充 1,000萬美元入股電競G2 Esports

2019-12-11 10:12

法國數十萬人上街頭 總理將提年改細節盼解僵局

2019-12-11 08:39

籲外界自主抵制中國 美議員拒用陸貨改買台製品

2019-12-11 10:28

WTO上訴機制今天停擺 中國大使打黑領帶哀悼

2019-12-11 10:34

被彈劾比一比 華勒斯：川普比柯林頓問題大得多

2019-12-11 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top