Fed今年最後一場決策會 要點一次看

Fed今年最後一場決策會要點

－利率政策按兵不動，基準利率目標區間依然是1.5%至1.75%，超額準備金利率也維持在1.55%不變

－暗示利率可能到2020年都會維持不變

－預估明年經濟繼續溫和成長，失業率將保持在低點

－會後聲明棄用了先前聲明中「前景仍存在不確定性」的措辭

－決策官員一致投票贊成此次貨幣政策決定

－鮑爾在會後記者會中表示，目前利率「適度寬鬆」，要升息須先見到通膨率持續大幅上揚

－美股維持漲勢，DXY美元指數跌幅擴大

－分析師評論：

GLENMEDE信託公司私人財富部門投資長Jason Pride：

這次聯準會的聲明「如預期般四平八穩」，在貨幣政策路徑上幾乎沒有提供什麼突破性的消息。今日會議傳遞出的主要訊息是：聯準會仍將按兵不動，除非通膨意外大幅上升。這種寬鬆的立場應該在即將進入新的一年之際，為風險資產提供一定程度的支撐

宏利資產管理固定收益資深交易員Michael Lorizio：

這次似乎只是重申自上次會議以來我們從各委員那裡得知的大多數信息，這在某種程度上重申了他們的立場，也就是除非經濟數據發生變化，重大到足以使他們重新調整當前貨幣政策立場，否則他們將持續按兵不動。官員把「不確定性」從對經濟前景的描述中去除了，可能是他們在一定程度上對美國經濟前景或評估已變得更正面。