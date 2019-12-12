FOMC 12月決策聲明全文：刪除「前景不確定性仍存」

美國聯準會（Fed）於台北時間12日凌晨3時宣布，聯邦資金利率目標區間維持在1.5%-1.75%。以下為Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策聲明全文：

聯邦公開市場操作委員會自10月會議以來收到的資訊顯示，勞動力市場依然強勁，經濟活動以溫和的速度成長。近幾個月平均就業成長穩健，失業率依然處於低點。家庭支出一直以強勁的速度成長，但企業固定投資和出口依然疲軟。以12個月為基礎的指標來看，整體通膨率和扣除食品及能源的通膨率都低於2%。基於市場的通膨補償指標依然在低位；基於調查的較長期通膨預期指標幾乎沒有變化。

為履行其法定職責，委員會尋求促進充分就業和物價穩定。委員會決定將聯邦資金利率的目標範圍維持在1.5%-1.75%。委員會判斷，當前的貨幣政策立場對於支持經濟活動持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通膨接近委員會的對稱性2%目標，是相當合適。當委員會考慮聯邦資金利率目標範圍的未來路徑時，將繼續關注最新資訊對經濟前景的影響，包括全球情勢發展以及通膨壓力低迷。

在確定聯邦資金利率目標區間未來的調整時機和幅度時，委員會將評估已實現的和預期的經濟形勢，與充分就業的目標以及對稱性2%通膨目標的對比情況。這方面的評估將考慮廣泛的一系列資訊，包括衡量勞動力市場狀況的指標，通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態的數據。

投票贊成FOMC本次貨幣政策行動的委員為：主席鮑爾、副主席威廉斯、鮑曼（Michelle W. Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、博拉德（James Bullard）、克拉瑞達（Richard H. Clarida）、伊凡思（Charles L. Evans）、喬治（Esther L. George）、夸利斯（Randal K. Quarles）和羅森格倫（Eric S. Rosengren）。