Fed今年最後一場決策會 如預期按兵不動

美國聯準會（Fed）於台灣時間12日凌晨3時，宣布基準利率不變，聯邦資金利率的目標範圍維持在1.5%-1.75%區間，符合市場預期。

Fed主席鮑爾半小時舉行記者會，這是聯準會今年最後一場利率決策會。 美國聯準會（Fed）。 路透 分享 facebook