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鮑爾眼中美經濟像「半滿水杯」 堅韌結實卻有漏水風險

2019-12-12 02:55經濟日報 編譯廖玉玲／綜合外電

若把美國經濟比喻成水杯，在美國聯準會（Fed）主席鮑爾眼裡，這杯水半滿，但麻煩可能在於這個水杯已經變小，且出現一些裂縫。接下來這一周甚至還可能會漏出幾滴水來，因為美國對更多中國大陸輸美商品加徵關稅的大限將至，加上英國選民只能在極左和極右派候選人中做抉擇，而且其他央行也準備對似乎日益嚴峻的全球經濟狀況做出評估。

鮑爾的「半滿水杯」說法，是11月底左右在一次演講中所形容。當時他說，「值此經濟長期擴張的時刻，我認為這玻璃杯遠不止是半滿」，「憑藉當前適宜的政策，我們可以進一步加注這杯，在現有成就基礎上再接再厲，讓更廣大的美國大眾從中受益」。

安本標準投資管理的資深全球經濟學家James McCann表示，有鑒於美國勞動力市場的韌性，這個比喻還算恰當，但也僅在一定程度上而言是如此，「我們整體的觀點是，全球經濟從現在開始的最高時速降低了」，這可能會抑制美國經濟增長腳步，就算美中貿易戰有所緩解也改變不了。

由於中國與其他主要新興國家的現況已不比當年，無法再像十年前爆發全球金融危機時那樣，為全球需求提供可靠支撐，James McCann說，「連新興市場的限速也放慢了」。

聯準會9月時預估，明年美國經濟可能成長2%，大致符合趨勢。鮑爾在10月的決策會後記者會中，提到了美中貿易爭端「可能和解的要素」，其他不利因素帶來的威脅似乎也見減弱，其中包括英國硬脫歐的可能性。

美國陷入衰退的可能性如今已經下降，放眼明年，分析師基本上也普遍認為，2019年應該就是經濟增長與貿易風險最嚴重的一年。

但全球經濟在放緩，這是事實。國際貨幣基金（IMF）10月調降對全球今、明兩年經濟成長預估，並稱前景依然「不穩定」；亞銀（ADB）也在11日公布的最新報告中，調降開發中亞洲國家今、明兩年的經濟成長預估值。

更別忘了，美中尚未達成協議，而且就算儘管原定15日生效的進口關稅措施可能延後，但不太可能無條件地取消，因此這一系列風險也隨之延到2020年。

不過，原本似乎遙不可及、全面翻修北美自由貿易協定（NAFTA）的計畫，11日在加拿大、墨西哥和美國高級官員共同簽署下，最新修訂版似乎已經就要達陣。

然而，就如同英國脫歐的跌宕起伏，自鮑爾上次記者會以來幾周的形勢顯示，任何預測可能都很不可靠，取決於選出的官員如何降低「政治風險」。

貿易政策的不確定性，是聯準會今年降息的一個關鍵因素，因擔心企業大幅削減投資計畫，以致使整體經濟放緩，除非聯準會採取行動應對。

聯準會主席鮑爾。 路透
聯準會主席鮑爾。 路透
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聯準會鮑爾

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