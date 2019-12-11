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今年美企CEO爆離職潮，再五人就刷新紀錄!

2019-12-11 22:22經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國企業今年爆發執行長出走潮，光是上個月就有接近150人辭職，只要再有五人去職，就會刷新單年最多執行長離職的紀錄。

根據人力資源機構Challenger, Gray & Christmas（CG&C），11月共有148名執行長離職，截至11月底前離職的執行長累計達1,480名，寫下歷年來前11個月的最高離職紀錄。在2008年深陷金融危機時，當年共有1,484名企業執行長去職，創歷史最高紀錄，因此，在年底前只要再有五名執行長離職，將超越這項舊紀錄。CG&C在2002年開始追蹤企業高階主管的離職。

近期最受矚目的高層人事異動發生在全球市值排名第三的字母公司身上，Google兩位創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）宣布卸下字母公司執行長和總裁的職務。聯合航空、智遊網（Expedia）以及健身品牌SoulCycle在近幾周也傳出執行長離職的消息。

CG&C副總裁安德魯說：「有幾項因素造成執行長高流動率：一是經濟強健；其次是對高階管理職的強勁需求促使執行長另謀高就；再者是持續增加的貿易與監管不確定性因素；最後是新興科技不斷干擾幾乎所有產業。」

CG&C說：「我們同時追蹤要求執行長對專業和私生活負責的企業，只要與企業的品牌形象不符，緊接著就是面臨被開除的命運。」CG&C並指出，今年從上市公司離職的執行長為284名，從非上市公司或公部門去職者則有1,196人。

離職上市公司品牌

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