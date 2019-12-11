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聯準會利率決策出爐前公布的這個數據 優於市場預期

2019-12-11 22:13經濟日報 編譯洪啟原黃嘉洵／綜合外電

美國11月消費者物價指數（CPI）增幅優於市場預期，可能進一步支撐美國聯準會（Fed）近期內不會再度降息的打算。

美國勞工部11日公布，11月CPI比10月攀升0.3%，比起去年同期則增加2.1%，主因家庭的燃料支出增加，不論是月增幅或年增幅均優於市場預測。

剔除食品和能源價格波動的核心CPI，月升0.2%，增幅與10月大致相同，主因醫療照顧、二手車輛、娛樂消遣以及旅館住宿價格上漲；與去年同期相比，CPI年比上升2.3%，升幅同樣與前月相去不遠。

聯準會訂有2%通膨目標，追蹤的是核心個人消費支出（PCE）物價指數。10月核心PCE物價指數年升1.6%，11月核心PCE數據將在本月稍後公布。

美國11月消費者物價指數（CPI）比10月攀升0.3%，比起去年同期則增加2.1...
美國11月消費者物價指數（CPI）比10月攀升0.3%，比起去年同期則增加2.1%，均優於市場預期。 美聯社
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