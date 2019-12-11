聯準會利率決策出爐前公布的這個數據 優於市場預期

美國11月消費者物價指數（CPI）增幅優於市場預期，可能進一步支撐美國聯準會（Fed）近期內不會再度降息的打算。

美國勞工部11日公布，11月CPI比10月攀升0.3%，比起去年同期則增加2.1%，主因家庭的燃料支出增加，不論是月增幅或年增幅均優於市場預測。

剔除食品和能源價格波動的核心CPI，月升0.2%，增幅與10月大致相同，主因醫療照顧、二手車輛、娛樂消遣以及旅館住宿價格上漲；與去年同期相比，CPI年比上升2.3%，升幅同樣與前月相去不遠。