金融市場迎接AI新時代 監管機構持謹慎態度

人工智慧（AI）近年來迅速應用於市場諸多領域，與此同時，交易商不斷力圖在新科技趨勢中占得有利位置。不過，金融監管機構一直對這項尖端技術抱持謹慎態度。

法新社報導，演算法推動的高頻交易在過去十年裡日益盛行。銀行和基金公司在市場價格小幅波動的瞬間，趁機完成數千筆交易，前前後後只有不到一秒的時間。

複雜的數學方程式長期被用來執行證券買賣等作業。不過，演算法近年遭到猛烈批評，主因這項技術可能導致交易市場「閃電崩盤」（Flash Crash），例如2016年10月英鎊重貶，外界普遍將此歸咎於高頻交易。

如今，人工智慧技術尋求開拓金融交易的新領域。機器學習（Machine Learning）軟體工具便是人工智慧的一環，能夠在瞬間比較數十個資料庫，以監控風險。透過這項技術，電腦能自行判別趨勢和市場相關性、運作模型、預測結果，而後自行決定買入或售出。

人工智慧技術能協助投資基金和投資組合經理人管理風險，並為客戶選擇最適合他們的資產組合。全球金融監管機構也能運用人工智慧技術，嘗試預測未來風險。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）承認，人工智慧在監管風險方面具有「優勢」，但他們警告，預測過程並非沒有陷阱，「預測諸如2008年債務違約這類的災難性市場事件，就像是預測天氣一樣」。