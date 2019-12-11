庫克到新加坡傳統市場吃早餐 除了碗糕.豆漿還愛這甜點

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在結束日本行後展開新加坡之旅，周三（11日）便在中峇魯市場，與兩名熱愛使用iPhone拍照的攝影師吃了一頓道地的新加坡早餐。

庫克在推特貼文說：「哈囉，新加坡！謝謝iPhone攝影師Darren Soh（蘇建隆）和Aik Beng Chia（謝益明）分享他們對中峇魯古蹟的熱愛，以及超棒的食物。」