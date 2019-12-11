決戰「商品架」 線上線下日用品牌的成功秘訣

美國民眾什麼都能網購，但購買刮鬍刀到衛生棉條等日常用品時，傳統實體門市依舊是首選。因此不論是傳統日用品大廠，抑或是新崛起的網路品牌，均想辦法提高在商品貨架上的能見度。

華爾街日報報導，對於近幾年斥資鉅額投資新創企業的部分大型消費品公司而言，這項消息無疑是個打擊。新興品牌則發現他們勢必需要跳脫利基市場，並進駐實體店面。公司高層和分析師點出至少兩項原因：首先，大型零售商能提高品牌能見度；再者，與其註冊一籮筐訂閱服務，消費者通常傾向一次購足所有日常必需品。

數十個新興的日用品電商意識到，他們的成功將奠基於出現在沃爾瑪、目標百貨以及其他傳統零售商的商品架上。甚至連部分靠網紅魅力崛起新創商品也開始跟進，凱莉詹娜（Kylie Jenner）同名美妝品牌去年進軍美國連鎖美妝店Ulta Beauty。

主打女性有機衛生品Rael的聯合創辦人Yanghee Paik說：「我們已經從直接服務消費者（DTC）的模式，走向與零售商合作。」Rael今年已經出現在目標百貨的商品架上，緊鄰Harrys刮鬍刀、除臭劑Native以及Cora等網路品牌。

許多進軍實體門市的電商表示，網上銷售正在成長。除了出現在商品架上外，電商也開始增加在電視和平面廣告的曝光度，原因是意識到無法僅靠社群媒體行銷。

聯合利華（Unilever）三年前收購「 一元刮鬍刀俱樂部」（Dollar Shave Club），賣點就是靠每月1美元的線上訂閱省去到實體門市的麻煩，但據悉聯合利華發現線上線下吸引新顧客的成本幾乎相同，因此認為採線上訂閱制販售日常用品根本無經濟效益，唯一有價值的是該品牌收集的龐大數據。