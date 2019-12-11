德媒：特斯拉德國超級工廠衝產量 目標年產50萬輛車

德國畫報（Bild）11日報導，特斯拉選址柏林的超級工廠每年將生產50萬輛電動車，並創造1萬個就業機會。規畫文件顯示，新工廠的占地相當於420座足球場，預計於2020年動土。

特斯拉執行長馬斯克上月宣布，選址柏林東南部的格林海德（Grünheide）建造超級工廠，用來生產特斯拉Model 3和Model Y車款。根據法蘭克福匯報（FAZ）報導，特斯拉的投資額上看40億歐元。 特斯拉在德國的超級工廠，目標每年生產50萬輛電動車。圖為特斯拉Model X在柏林路邊充電。 路透 分享 facebook