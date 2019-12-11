親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／美房產公司年終發3億元！全場員工哭成一片

2019-12-11 16:48聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終佳節晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發出總額1千萬美元的大紅包，全公司人人有獎，不少員工在看到自己所拿到金額的當下瞬間飆淚。

馬里蘭州房地產公司St. John Properties，7日舉行年度耶誕晚會，老闆給198名員工準備了一個大驚喜，只見現場每個人手上都拿著寫著自己名字的紅包。

沒多久，董事長愛德華·聖約翰（Edward St. John）和總裁勞倫斯·梅克蘭茲（Lawrence Maykrantz）上台宣布，因為公司在今年達成重大里程碑，完成在8個州內開發包括辦公大樓、商場和倉庫等建案共2千萬平方英尺，14年間整整翻了一倍，總價值達35億美元，所以高層決定給大家發一個1千萬美元（約3.07億新台幣）的大紅包，每個人會依照年資獲得一筆獎金。

公司晚會影片可見，當員工打開紅包時，不少人馬上紅了眼眶、張大嘴巴，不敢相信收到這麼好的禮物。《CNN》報導，平均來看，每名員工拿到5萬美元（約153萬新台幣）。金額最低的獎金為100美元，頒給一名才剛獲聘的員工，最高額的獎金則達27萬美元（約830萬新台幣）。

總裁梅克蘭茲表示，員工事後搶著排隊跟他們擁抱，一個個哭成淚人，告訴他們要怎麼運用這筆意外之財，改善他們的生活。這是St. John Properties創立以來，首次由公司出資，把旗下8個分支和全國分公司的員工，全都請來總公司一起參加年度耶誕晚會。

美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終佳節晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發...
美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終佳節晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發出總額1千萬美元的大紅包，全公司人人有獎，不少員工在看到自己所拿到金額的當下瞬間飆淚。vimeo/St. John Properties
分享
公司晚會影片可見，當員工打開紅包時，不少人馬上紅了眼眶、張大嘴巴，不敢相信收到這...
公司晚會影片可見，當員工打開紅包時，不少人馬上紅了眼眶、張大嘴巴，不敢相信收到這麼好的禮物。《CNN》報導，平均來看，每名員工拿到5萬美元（約153萬新台幣）。金額最低的獎金為100美元，頒給一名才剛獲聘的員工，最高額的獎金則達27萬美元（約830萬新台幣）。Instagram/stjohnprop
分享
美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終佳節晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發...
美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終佳節晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發出總額1千萬美元的大紅包，全公司人人有獎，不少員工在看到自己所拿到金額的當下瞬間飆淚。vimeo/St. John Properties
分享

紅包房地產CNN

延伸閱讀

永達連續八年發起「紅包愛」公益活動

親手畫製公益紅包 陳奎儒、王維中齊力募得12...

旺宏30周年 送員工萬元紅包

旺宏歡慶30歲 發4,000萬紅包

相關新聞

Aramco上市首日飆10%直奔漲停 市值1.88兆美元超越蘋果

2019-12-11 16:00

空巴訂單及交貨量再度打敗波音 歸因737 MAX效應

2019-12-11 14:42

新北美自由貿易協定有何不同 5大修訂搶先看

2019-12-11 14:35

財務申報不實 Nissan罰鉅款2.4億

2019-12-11 13:43

亞銀下修亞洲開發中國家成長預估 台灣持平

2019-12-11 13:38

太多不確定因素 分析師對澳幣明年展望看法分歧

2019-12-11 11:28

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:07

WTO上訴機制今天停擺 中國大使打黑領帶哀悼

2019-12-11 10:34

蔡崇信體育王國再擴充 1,000萬美元入股電競G2 Esports

2019-12-11 10:12

聯準會今年最後一次決策會議 利率料按兵不動

2019-12-11 09:37

蘋果外包獨鍾中國大陸？庫克：只以技術考量挑最好的

2019-12-11 09:30

大宗商品：鈀金創歷史新高 鎳因上海買盤劇增反彈

2019-12-11 08:08

沙國石油公司計畫也到海外上市 目標中國大陸或日本

2019-12-11 07:34

美股小跌 投資人在美對陸是否加徵關稅期限前如臨大敵

2019-12-11 06:32

科技業進駐 紐約拚當下個矽谷

2019-12-11 00:12

大摩全球裁員1,500人 執行董事也在名單內

2019-12-11 00:12

全球十大城 經濟恐降溫

2019-12-11 00:11

南非大規模限電 重創經濟

2019-12-11 00:10

前Fed主席伏克爾辭世 享耆壽92歲

2019-12-11 00:10

沙國估油價60-65美元

2019-12-11 00:10

三利多帶動 金價明年衝1,600美元

2019-12-11 00:10

日本7-11坦承長年來少付員工加班費 金額高達4.9億日圓

2019-12-10 20:19

軟銀又踩地雷 這回和遛狗新創公司分手

2019-12-10 18:03

睽違近30年 蘋果下月重返美國消費性電子展

2019-12-10 17:20

美國經濟、股市為何韌性強？分析師：感謝千禧世代

2019-12-10 17:05

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

監管機關盯上Google、阿里 擬要求公開金融服務數據

2019-12-10 00:50

迪士尼今年票房 衝百億美元

2019-12-10 00:49

郵輪港口營運商 布局東南亞

2019-12-10 00:49

高盛推散戶財管服務 最低投資額5000美元

2019-12-10 00:49

美股散戶變謹慎 多頭好跡象

2019-12-10 00:46

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

唱紅「麻雀變鳳凰」配樂 羅克賽女主唱辭世享壽61歲

2019-12-10 22:36

15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣

2019-12-10 18:00

真病嬌？甜美櫻花妹刺殺牛郎案開庭 事發真相令人唏噓

2019-12-10 22:22

6死！新州澤西市激烈槍戰 1警2嫌3民眾喪生

2019-12-11 06:15

華爾街日報：美國擬延後對陸加稅

2019-12-11 00:08

影／懷特島火山爆發增至6死 救援人員曝島上如車諾比核爆

2019-12-11 12:53

日本前防衛廳長官玉澤德一郎 住家附近遭槍擊

2019-12-10 21:04

影／比利時神童趕不上9歲大學畢業 爸爸改要他直攻博士

2019-12-11 12:09

道瓊：美中談判代表擬延後15日的新關稅 美股期指翻紅

2019-12-10 21:58

白血病男子接受骨髓移植 4年後精液竟有捐贈者DNA

2019-12-10 17:50

氣候變遷績效台總排名倒數第三！溫室氣體排放倒數第二

2019-12-11 12:08

黑人夫妻生出全白嬰兒 路人老愛問：孩子是誰的？

2019-12-11 14:52

關稅大限將至 美中出招探對方協議底線

2019-12-10 22:02

孟晚舟加拿大法庭勝仗 司法當局需交出相關證據

2019-12-11 10:50

汪喵網紅超吸金 科學說話：淪陷不是你的錯

2019-12-11 11:00

38男共享1女！詐騙集團包吃包住 屋內保險套供性服務

2019-12-11 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top