影／美房產公司年終發3億元！全場員工哭成一片

美國馬里蘭州一間房地產公司，日前在年終佳節晚會上給員工一個大驚喜。老闆當場宣布發出總額1千萬美元的大紅包，全公司人人有獎，不少員工在看到自己所拿到金額的當下瞬間飆淚。

馬里蘭州房地產公司St. John Properties，7日舉行年度耶誕晚會，老闆給198名員工準備了一個大驚喜，只見現場每個人手上都拿著寫著自己名字的紅包。

沒多久，董事長愛德華·聖約翰（Edward St. John）和總裁勞倫斯·梅克蘭茲（Lawrence Maykrantz）上台宣布，因為公司在今年達成重大里程碑，完成在8個州內開發包括辦公大樓、商場和倉庫等建案共2千萬平方英尺，14年間整整翻了一倍，總價值達35億美元，所以高層決定給大家發一個1千萬美元（約3.07億新台幣）的大紅包，每個人會依照年資獲得一筆獎金。

公司晚會影片可見，當員工打開紅包時，不少人馬上紅了眼眶、張大嘴巴，不敢相信收到這麼好的禮物。《CNN》報導，平均來看，每名員工拿到5萬美元（約153萬新台幣）。金額最低的獎金為100美元，頒給一名才剛獲聘的員工，最高額的獎金則達27萬美元（約830萬新台幣）。