Aramco上市首日飆10%直奔漲停 市值1.88兆美元超越蘋果

Aramco今天上市交易，股價開盤飆10%直奔漲停。 路透 分享 facebook

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）11日正式掛牌交易，一開盤就飆漲10%，直奔漲停，同時市值也超越蘋果，成為世界最大上市公司。

Aramco股價11日在盤初漲至35.2利雅爾（9.38美元），較32利雅爾的上市價飆升10%，也讓Aramco的公司估值達1.88兆美元。

Aramco的首次公開發行股票（IPO）釋出1.5%股票，並於沙烏地證券交易所（Tadawul）上市，已締造全球IPO案最高紀錄，超越阿里巴巴在2014年9月上市時創下的250億美元籌資紀錄。