馬斯克高調炫車 特斯拉電動皮卡在洛杉磯上路

特斯拉（Tesla）日前發表電動皮卡車Cybertruck之後，持續製造話題，執行長馬斯克（Elon Musk）開這台車上高級餐廳，狗仔狂拍，好萊塢男星也好奇賞車。

特斯拉11月21日新車發表會，推出造型前衛的首款電動皮卡車，發生「防撞玻璃」破裂的糗事也不減買氣，儘管最快2021年或2022年才能交貨，卻已獲20萬張以上訂單，受歡迎的進階版每輛售價7萬美元（約新台幣213萬元）。

八卦網站TMZ報導，馬斯克上週末開著Cybertruck，在洛杉磯最貴的日本餐廳之一Nobu用餐。餐廳的泊車人員把這輛車停在最顯眼的位置，經過的路人很難不多看一眼。

眼尖媒體發現，馬斯克用餐到一半，帶著一群人出來看車，包括好萊塢男星艾德華諾頓（Edward Norton）在內。

不過，馬斯克開車離去時，發生糗事，媒體鏡頭拍到，這輛Cybertruck左轉的時候，撞倒了車道口的交通錐。這個交通錐上寫著「只能右轉」。

除了高級餐廳，好萊塢名人出沒的馬利布（Malibu）也有人捕捉到這台野生「防彈車」。

當晚405高速公路上，有網友拍到Cybertruck開在公路上的影像，放上Youtube之後，短短幾天點閱已破160萬。但拍攝者說，從外面看不出來馬斯克是不是坐在車上。

媒體質疑，把這樣一台概念車開上公路是否合法，汽車網站The Driven指出，如果掛有車廠的測試車牌，是可以開上加州公路，只不過「晚間開到高貴日本餐廳，目的可能不只是測試」。