太多不確定因素 分析師對澳幣明年展望看法分歧

澳幣明年匯率展望分析師看法分歧，主要是全球經成長、貿易局勢與利率走向都有著諸多不確定性。荷蘭合作銀行和野村預測，澳幣兌美元到明年12月將會下跌約5%，至澳幣1元兌0.65美元，根據的是經濟成長冷卻、央行偏鴿；Monex Europe則是認為，澳幣明年可能上漲14%，至澳幣1元兌0.78美元，著眼於美中貿易緊張局勢緩解。

Monex市場分析主管Ranko Berich說：「貿易緊張惡化是澳幣面臨的最大風險，」他表示，有跡象顯示美中可望妥協，「澳幣將受益於美中落實第一階段貿易協議。」

摩根士丹利也預期澳幣兌美元在明年第4季以前可能升至0.71，因為中國經濟改善將提振澳幣需求。美銀美林亦押注隨著全球經濟復甦，澳幣到明年底以來可以漲到0.73。駐倫敦摩根士丹利策略師Hans Redeker表示：「中國大陸經濟成長轉強，加上貿易局勢改善以及澳洲央行鴿派立場緩和，應該有利亞洲風險資產和澳幣兌美元匯率。」

澳幣今年以來下跌約3%，兌美元今年8月跌至10年低點0.6677，周二（10日）雪梨尾盤報0.6829。

彭博資訊指出，澳幣明年看空的觀點則是包括，澳洲公債殖利率下跌令澳幣匯價承受壓力，澳洲央行今年已降息三次，利率調低到歷史新低0.75%，藉以提振經濟。期貨市場報價顯示，市場預期央行在明年上半年至少還會再降息一次。