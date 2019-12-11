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WTO上訴機制今天停擺 中國大使打黑領帶哀悼

2019-12-11 10:34聯合報 編譯范振光／即時報導

世界貿易組織（WTO）上訴機構剩餘的三位法官中有兩人10日任期屆滿，只剩一位法官，11日起無法運作。WTO上訴機構有時被稱為國際貿易的最高法院。

美聯社報導，WTO上訴機構停擺，卡住的案件包括七件對美國提起的糾紛。美國總統川普去年以國安為由，對外國鋼鋁課徵關稅。

中國大陸駐WTO大使張向晨表示，讓上訴機制熄燈，無疑是WTO成立以來遭受的最大打擊，他將打參加喪禮的黑領帶哀悼。

歐盟主管貿易的執委霍根（Phil Hogan）表示，這對以規則為基礎的國際貿易體系是一個令人遺憾且非常嚴重的打擊。

WTO爭端解決機制（下級法院）仍可受理案件，但落敗的一方如果上訴，案子無法繼續審理。

由於不怕WTO，各國可以透過關稅和其他方式限制進口。保護主義之風漸盛，會營造不確定性並影響貿易。

WTO上訴機構應該有七位法官，但因美國政府不滿WTO運作方式，杯葛新法官的任命，以致法官人數逐漸減少。上訴機構需要三位法官才能運作。

WTO秘書長阿茲維多10日表示，準備與美國在內的一些會員國諮商，尋找解決辦法。

歐盟和其他國家正設法成立替代上訴機制，成員包括上訴機制的前任法官，以便繼續仲裁貿易爭端。

WTO成立於1995年，至今已有592件訴訟，上訴機構已對其中162件案子做出120項裁決，其他案子由當事國撤銷或自行解決。美國是WTO訴訟第一大戶，提出124件。

美國總統川普和美國貿易代表賴海哲認為，WTO限制美方反制中國等國家不平貿易措施的能力；其他國家對WTO的爭端解決程序也有怨言，認為案子拖太久。上訴機構拖案嚴重，情況隨著法官減少，每況愈下；該機構應該90天完成裁決，但就去年而言，每案平均花了395天。

WTO的上訴機構因為法官只剩一人，11日開始停擺。路透
WTO的上訴機構因為法官只剩一人，11日開始停擺。路透
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WTO歐盟川普

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