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蘋果外包獨鍾中國大陸？庫克：只以技術考量挑最好的

2019-12-11 09:30經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

蘋果執行長庫克（Tim Cook）最近在日本訪問，他接受日經新聞專訪，強調蘋果在美國創造200多萬個就業機會，不接受「蘋果外包給中國大陸太多工作」這類批評，他強調蘋果在找尋協力廠商時放眼所有國家，一切以技術到不到位為考量，「我們只挑最好的。」

庫克在日經訪談舉例蘋果對美國就業市場的貢獻。「iPhone使用的玻璃是在肯塔基州的康寧（Corning）做的，」庫克說，數個iPhone裡面的半導體在美國製造，許多的製造是在美國本土，只不過最後組裝出成品不在美國。

庫克這次到日本訪問特別去參觀了蘋果在日本的合作夥伴精工油墨（Seiko Advance），他說：「他們是iPhone能有這樣的色彩的原因，我們與他們協同工作多年，一起成長。雙方合作愉快，促進彼此更多的創新。」

對於外界認為智慧手機科技進步已經有限，而且市場已經到頂，庫克不同意，「沒有會說一個12歲人的成熟了，」他認為，有時改進很大，有時只有一小步，重點是「永遠變得更好」而不是為改變而改變。他對蘋果持續創新的能力充滿信心，「蘋果在的創新精神與DNA現在前所未有地堅實；產品線也同樣前所未有地強大。」

庫克提到蘋果對人類最大的貢獻是在健康照護，標榜Apple Watch讓使用者能夠把心電圖戴在手腕上。

美國科技巨擘現在受到監管機關愈來愈嚴地看待，第一個著眼點就是壟斷、妨害競爭。庫克說：「我們大概是地表面臨最多競爭者的公司吧？！」他表示，智慧手機的勁敵是華為、三星，Macbook辛苦地希望搶得個人電腦市占，Apple TV+最近才剛加入飽和的影音串流市場。

雖然堅持蘋果沒有在任何類型的產業中擁有壟斷地位，庫克認為：「壟斷如果不濫用，本身並不壞。問題在於壟斷的公司有無濫用這樣的市場力量，然而這該由監管機關來認定，不是由我們決定。」

蘋果執行長庫克接受日經訪問，強調外包廠商選擇全憑技術，只挑最好的合作。 路透
蘋果執行長庫克接受日經訪問，強調外包廠商選擇全憑技術，只挑最好的合作。 路透
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