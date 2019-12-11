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大宗商品：鈀金創歷史新高 鎳因上海買盤劇增反彈

2019-12-11 08:08經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

在南非礦業公司因遭遇限電而停止生產後，鈀金價格飆升至歷史新高，突破每英兩1,900美元。鎳價在跌至五個月低點後反彈，因上海市場的鎳出現「爆炸性」買盤，也影響到倫敦市場。紐約原油期貨周二收漲，但之後略微回吐漲幅，因美國原油庫存意外增多。以下是整理自彭博的商品行情：

●鈀金突破1,900美元

南非是世界上最大的白金生產國和第二大鈀金供應國，面臨連續第六天的輪流停電。電廠故障和用作燃料的煤炭遭到大雨浸泡都使國有公用事業公司Eskom Holdings SOC Ltd.處境非常艱難。

盛寶銀行A/S商品策略主管Ole Hansen表示，「由於南非的生產問題，供應緊張局面可能加劇，這將為鈀金價格提供潛在的支持。」

現貨市場，鈀金周二一度漲至每盎司1,905美元。根據彭博合成報價，紐約時間下午2:41，鈀金上漲1%，至1,900.47美元。鈀金價格已經連續13天攀升，持續時間是2014年中以來最長。紐約商業交易所3月交割的鈀金期貨上漲0.7%，收於1,869.40美元。現貨白金大漲3.2%，至每英兩923.85美元。黃金和白銀也上漲。

●基本金屬：鎳價從五個月低點反彈

在上海期貨交易所四個小時的夜間交易中，有132萬張合約易手，是100天日均交易量的三倍多；在倫敦金屬交易所（LME）鎳價跌破每噸13,000美元之後，成交量開始急劇放大。

BMO Capital Markets金屬衍生產品交易負責人Tai Wong在一封電子郵件中稱，「上海期交所夜盤交易時段的爆炸性買盤有助於推動倫敦的買盤，鎳價從低點上漲500多美元。」

Wong表示，近期鎳價從9月觸及的每噸19,000美元的高位暴跌，觸發了上海期貨交易所一些大買家的逢低買盤。

倫敦金屬交易所（LME）3個月交割鎳期貨上漲0.5%，收於每噸13,405美元，盤中一度上漲了1.5%。

鎳價在觸及7月來最低點後反彈；該金屬仍然是今年表現最好的基本金屬，漲幅超過25%。在其他金屬中，銅上漲0.4%至每噸6,100美元，連續五日上漲。

●油價仍守在近三個月來高位

紐約原油期貨收在近三個月來高位。API報告顯示美國原油庫存上周增加141萬桶，此前彭博採訪的分析師預期庫存下降。

當地時間16:57，西德州中級原油（WTI）1月交割原油期貨報59.10美元。此前結算價報59.24美元。倫敦ICE期貨歐洲交易所布倫特2月交割原油期貨下跌8美分，至每桶64.14美元。較同月WTI原油期貨合約溢價5.20美元。

Tradition Energy市場研究經理Gene McGillian表示，「要想市場進一步上漲，關鍵是中美簽署貿易協定，」「這將重新點燃經濟成長和需求成長預期。」不過，「沒有證據表明會達成貿易協議」。

倫敦上海紐約

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