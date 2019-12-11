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台積電ADR小漲0.1% 隨費半上漲

2019-12-11 07:08經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周二在美國上市的美國存託憑證（ADR）跟隨費城半導體指數上漲。

台積電ADR漲0.1%，收在54.52美元，高出台北交易溢價近6%。費半上漲0.3%。

美國股市周二連二日下跌，投資人等候美國針對中國商品的新一輪關稅是否將在12月15日如期生效的消息，這將是世界最大的兩個經濟體之間貿易爭端的一個潛在轉折點。

標普500指數盤中拉鋸，最終收跌。道瓊工業指數小跌27.88點，報27,881.72點，跌幅0.1%。標普500指數跌3.44點，或0.1%，報3,132.52點，那斯達克綜合指數收跌5.64點，報8,616.18點，跌幅0.1%。

台灣加權股價指數昨天下跌32.93點收11,627.84點。台積電跌0.8%，收313.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 80.14 +0.19 80.10 0.05

中華電 CHT 112.29 +0.03 111.50 0.71

台積電 TSM 332.27 +0.11 313.50 5.99

聯電 UMC 16.27 +0.75 16.45 -1.08

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電標普台股

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