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美股小跌 投資人在美對陸是否加徵關稅期限前如臨大敵

2019-12-11 06:32經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市周二連二日下跌，投資人等候美國針對中國商品的新一輪關稅是否將在12月15日如期生效的消息，這將是世界最大的兩個經濟體之間貿易爭端的一個潛在轉折點。

標普500指數盤中拉鋸，最終收跌。道瓊工業指數小跌27.88點，報27,881.72點，跌幅0.1%。標普500指數跌3.44點，或0.1%，報3,132.52點，那斯達克綜合指數收跌5.64點，報8,616.18點，跌幅0.1%。

美股期指在盤前交易一度獲得提振，因華爾街日報報導，美中兩國貿易談判代表 計劃延後12月加徵關稅的計畫，但白宮經濟顧問庫德洛稍後表示，尚未做出決定。

Informa Financial Intelligence旗下Zephyr的市場策略師Ryan Nauman表示，「本周事情很多，交易員要應付大量信息。但眼下無疑是貿易磋商消息和不利因素在推動風險偏好上升或下降。」

另外，加拿大、墨西哥和美國的貿易協議似乎在三國都將得到國會支持。

聯準會（Fed）將於周三公布最新的政策決定。市場預期將維持利率不變。投資人還關注周四歐洲央行政策會議和本周稍晚公布的美國通膨數據。

芝加哥Kingsview Investment Management的基金經理人Paul Nolte表示：「我認為在這些消息公布前，市場只會保持觀望。」

企業消息方面，汽車零部件零售商Autozone大漲6.9%，此前該公司公布單季獲利超過預期。

波音跌0.9%，此前該公司表示，2019年前11個月交付的飛機數量不到去年同期的一半。

Netflix跌3.1%，此前Needham的一位分析師下調該公司評級，且表示競爭可能導致公司明年失去400萬美國優質訂戶。

投資人認為，12月15日關稅加徵大限之前，市場只會保持觀望。美聯社
投資人認為，12月15日關稅加徵大限之前，市場只會保持觀望。美聯社
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