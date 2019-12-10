越南銀行業前景良好 小摩：兼具高速成長、獲利能力佳

摩根大通（小摩）亞洲區（日本除外）金融研究共同主管莫地（Harsh Modi）表示，越南銀行業是具有吸引力的投資機會，因為銀行業能創造鉅額的股本，且成長快速。

他表示，越南銀行業不但獲利高，而且在長期間不需要太多的資本就能維持高成長，這種組合相當罕見。

莫地表示，「銀行業創造的股東權益報酬率（ROE）非常高，比資產負債表的成長率還高」。這意味越南銀行業在理論上並不需要增資，就能支持目前的成長，但銀行業為了提高資本適足率，並符合法規要求，因而增資。

如此一來，投資人並不需要投入大量資金，就能看到銀行業的資產負債表在相當一段時間內持續成長，「這是銀行業的吸引力所在」。

莫地在內的分析師團隊於11月的報告預估，小摩所研究的越南銀行在未來兩年內，ROE將達到每年15-21%，因為銀行業「資產負債表的兩邊都將顯現獲利」。摩根大通建議「加碼」Vietcombank、Techcombank與亞洲商業銀行。

莫地表示，總體經濟因素更為良好，是外界看好越南銀行業的主因。越南出口導向產業的生產力改善 ，吸引外國直接投資（FDI），這將使未來數年越南出口產品能見度更高、經常帳順差擴大，也確保國內的流動性足夠充裕。