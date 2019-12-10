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日本7-11坦承長年來少付員工加班費 金額高達4.9億日圓

2019-12-10 20:19經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

近來因勞工議題而受到高度關注的日本連鎖超商業者7-Eleven於周二（10日）坦承，公司長年來少付員工加班費，原因是薪資計算錯誤。

7-Eleven證實，這個疏失可溯及2012年，共8,000個店家、逾3萬名員工受影響。未支付的薪資金額約4.9億日圓（450萬美元）。

該公司表示，日本勞動檢查員在9月查出這個問題，證實了日經新聞稍早的報導。7-Eleven發布聲明說：「我們對加盟連鎖店和員工深感抱歉」，並說明會確保逾期未付的薪資發放出去。

在缺工的壓力下，該公司正重新檢視「24小時營業」的政策。許多加盟店的店主很難找到人手讓店家能全天候經營，尤其是在40年來勞動市場最緊俏的時候。

7-Eleven原本發源於美國，但現在隸屬於日本7&I控股公司旗下。該公司在1970年代快速在日本擴大地盤，原因是其24小時營業的特性，與日本稠密的人口、工作到很晚的文化相當契合。

直到不久前，7-Eleven的高利潤與快速成長，都讓日本其他零售同業欽羨不已。然而分析師指出，便利商店的市場現在已高度飽和，而人口萎縮和老化，意味著便利商店業幾乎沒有成長的空間。

日本便利商店7-Eleven長年來少付員工加班費，原因是薪資計算錯誤。路透
日本便利商店7-Eleven長年來少付員工加班費，原因是薪資計算錯誤。路透
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薪資便利商店加班費

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