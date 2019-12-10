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十年來飆3,767%！這支FAANG漲幅遠勝蘋果

2019-12-10 18:20經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

2019年即將落幕，此刻不僅是年終盤點時節，也適合來回顧過去這十年。MarketWatch公布過去十年來漲幅最大的美國上市公司排名。不令人意外的是，熱門網路科技股「FAANG」（含臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google）有多檔登上前30名。

MarketWatch報導，從2009年底到2019年12月5日為止，這十年來美股道瓊工業指數總報酬率（包含股利的再投資）達165%，標普500指數報酬率更達到244%。假如這漲勢守穩到今年底不變，則道瓊指數的年複合成長率（CAGR）將是10.2%，標普500的CAGR則是13.2%，與標普500指數近百年期間（1927年6月30日至2019年9月30日）平均報酬率10%相比，猶有過之。

美股過去十年來表現出色，一些標普500指數成分股表現更是大放異彩。根據FactSet的資料，這500家公司當中，剔除46檔股價十年來幾乎原地踏步的股票後，得出報酬率（含股利再投資）前十名排行榜如下：

1. Netflix 3,767%

2. MarketAxess 3,182%

3. Abiomed 2,121%

4. TransDigm Group 2,065%

5. Broadcom 1,919%

6. Align Technology 1,458%

7. United Rentals 1,434%

8. Regeneron製藥 1,430%

9. Ulta Beauty 1,233%1

10. 亞馬遜1,209%

其中榜首串流影片龍頭Netflix過去十年來的報酬率達3,767%，折合年複合成長率達44.1%，非常壯觀。另一家入榜的「FAANG」股為亞馬遜，排名第10，報酬率1,209%，換算成CAGR為29.3%。同屬「FAANG」人氣股票族群的蘋果公司名列第28，總報酬率為899%，CAGR為25.9%。

另外，半導體股博通（Broadcom）以1,919%報酬率排名第五，輝達（Nvidia）以1,117%報酬率名列第13。

以類股來看，FactSet的資料顯示，標普500指數11個類股中，這十年來表現總冠軍是資訊科技（IT）類股，在2009年12月31日至2019年12月5日期間的報酬率達390%；其次是非必要消費品類股，十年報酬率達381%。表現三至十名的類股依序是：健康照護（報酬率287%）、工業（242%）、必需消費品（205%）、金融（204%）、公用事業（204%）、通訊服務（151%）、原物料（134%）以及能源（31%）。

至於2019年迄今（計算至12月5日止）表現最佳的標普500指數又是哪些？

根據FactSet的資料，今年美股報酬率冠軍是超微（AMD），以115%的總報酬率奪冠。二至十名依序是：Lam Research（報酬率98%）、 全錄（Xerox，報酬率96%）、Target（95%）、Chipotle Mexican Grill（90%）、Coty（87%）、KLA（85%）、Copart（85%），以及Arconic（82%）。

蘋果2019年迄今報酬率達71%，排名第19。

「FAANG」股票族群中的Netflix過去十年來漲勢凌厲，總報酬率高達3,76...
「FAANG」股票族群中的Netflix過去十年來漲勢凌厲，總報酬率高達3,767%，遙遙領先群倫。路透
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