軟銀又踩地雷 這回和遛狗新創公司分手

據悉日本軟銀（Softbank）願景基金已同意，向遛狗新創企業Wag Labs出售手中持有Wag的近50%股權，交易價格預估將遠低於去年投資時對Wag 6.5億美元的估值，為繼投資WeWork失利後，另一樁不如意的投資項目。

華爾街日報報導，據悉軟銀願景基金同意，將持有Wag的近五成股權出售給該公司。Wag執行長史莫伍（Garrett Smallwood）9日在電郵中向員工表示：「我們正和平地與軟銀分手，軟銀將退出董事會。」Wag年初迄今已裁汰數十位員工，日前又有一大批員工遭裁撤。

Wag應用程式擁有規模達上千萬用戶的遛狗網絡，在全美提供遛狗即時配對服務。其他投資者包括General Catalyst、Battery Ventures及Acme等創投公司。

軟銀出售Wag持股的價格仍不得而知，但預估將遠低於6.5億美元，此金額為軟銀去年初投資Wag時的估值。當時Wag原本只尋求7,500萬美元資金，但軟銀卻大手筆注資3億美元，並取得兩個董事會席次。

近來願景基金向有前途新創企業砸大錢的策略遭到質疑，包括大手筆投資的共享辦公室WeWork估值重挫，不得不放棄今年初的上市計畫。