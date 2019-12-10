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美國經濟、股市為何韌性強？分析師：感謝千禧世代

2019-12-10 17:05經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國經濟為什麼韌性特強？分析師認為，這可能要歸功於千禧世代年輕人。

隨著最年長的千禧世代即將屆40歲，這一代年輕人不再是美國商界新鮮人。事實上，Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee在9日寫給客戶的報告中指出，千禧世代是「美國經濟韌性超強」的主要原因，從11月就業報告強得出人意料之外，即可見一斑。

Lee指的千禧世代泛指在1981年至2000年誕生的一群人，大致而言其父母是嬰兒潮世代，如今已成為美國人口當中人數最多的一群。

他寫道：「據我們斷定，美國正逐漸與世界其他國家脫鉤，因為一股人口順風趨勢日益增強。簡言 之，我們要感謝千禧世代，他們的所得正進入黃金時期。（或者，我們也要感謝他們的父母生了很多子女）」

Lee說，現年30歲到49歲的一群對美國經濟成長貢獻最大，因為他們通常借錢來消費、所得增加，而且購買所費不貲的汽車、房屋，並且花大筆錢養兒育女。而千禧世代與那年齡層重疊的人數愈來愈多。

有別於其他主要經濟體，美國這個年齡層的人口總數在未來十年可望不減反增。他指出，與歐洲、中國、日本等主要經濟體相比，美國這方面的人口順風趨勢尤其強。

Lee表示，美國千禧世代人口紅利嘉惠經濟的趨勢，目前仍方興未艾。他指出，目前最年長的千禧世代還不到40歲，平均年齡是26.5，「這意味千禧世代的高峰驅動車市，而房市才剛開始感受到影響」。

凡此種種，對美國的經濟和股市而言都是好消息。Lee說，這是因為，美股的高峰往往與世代的高峰吻合。

隨著較年長的千禧世代所得增加並且成家立業，購車、買房支出協助支撐美國經濟成長。美...
隨著較年長的千禧世代所得增加並且成家立業，購車、買房支出協助支撐美國經濟成長。美聯社
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