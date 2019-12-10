親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

明年總統選舉誰贏？黃暐瀚：柯文哲的58萬票是關鍵

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

研究：熱浪恐同時襲擊大糧倉 造成食物短缺

2019-12-10 14:02中央社 羅馬9日綜合外電報導

氣候變遷可能導致全球各地出現更強烈的熱浪，並在同一時間襲擊各大糧倉，造成食物短缺...
氣候變遷可能導致全球各地出現更強烈的熱浪，並在同一時間襲擊各大糧倉，造成食物短缺，引發動亂。美聯社
分享

研究人員今天警告，氣候變遷可能導致全球各地出現更強烈的熱浪，並在同一時間襲擊各大糧倉，造成食物短缺，引發動亂。

德國波茨坦氣候影響研究中心（PotsdamInstitute for Climate Impact Research）氣候學家、也在荷蘭阿姆斯特丹自由大學（VU UniversityAmsterdam）擔任副教授的庫姆（Dim Coumou）共同執筆在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊發表的這份研究。

庫姆表示，世界一部分地區的農作物因氣候災難等原因歉收，原本就會抵銷其他收成正常或豐收地區增加的交易量；但高懸地球上空的強烈噴射氣流風，加上氣候導致氣溫更加升高，可能會在同時間襲來，威脅到多個糧倉的作物。

最無法抵擋這種熱浪的地區包括北美西部、西歐、西俄羅斯和烏克蘭，這裡種植的小麥、玉米、大豆、稻米產量占全球主食約1/4。

庫姆表示，這種噴射氣流模式和2003與2018年在西歐出現、以及2010年襲擊俄羅斯的破壞性熱浪有關連。

他告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「從我們的分析可以看出，每當這些熱浪出現，這些地區的作物就會同時受到不利影響。」

這份報告指出，夏天只要有兩週以上處於這種天氣模式，受影響地區會損失4%的農作物，更廣泛的區域損失更高達11%。

報告還說，這些地區的產量減少，如果受影響的國家實施出口禁令，確保自己國家食物供應無虞，就可能導致全球食物價格飆高。

熱浪俄羅斯氣候變遷

延伸閱讀

台藝術家任吐瓦魯氣候緊急大使 推諾亞方舟計畫

氣候變遷加劇極端天氣 窮國富國都遭殃

今年氣溫較工業化前高1.1度 這10年將成史...

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真...

相關新聞

前中國籍員工涉竊商業機密 蘋果關切兩嫌恐潛逃

2019-12-10 11:58

不甘微軟拿下國防部肥約 亞馬遜直指川普搞鬼

2019-12-10 09:57

銀行風險新規奠基人、前Fed主席沃爾克辭世 享壽92歲

2019-12-10 08:09

關稅截止日在即 美股指數終止三連漲

2019-12-10 05:44

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

青年負擔加重 WTO：2040年前南韓勞動人口將銳減17%

2019-12-10 01:50

全球傳統電視產業廣告收入銳減 金融海嘯以來最慘

2019-12-10 01:28

監管機關盯上Google、阿里 擬要求公開金融服務數據

2019-12-10 00:50

迪士尼今年票房 衝百億美元

2019-12-10 00:49

郵輪港口營運商 布局東南亞

2019-12-10 00:49

高盛推散戶財管服務 最低投資額5000美元

2019-12-10 00:49

通膨低迷 「日本化」威脅將蔓延

2019-12-10 00:47

全球量化衰竭 風險升高

2019-12-10 00:47

美股散戶變謹慎 多頭好跡象

2019-12-10 00:46

每噸衝破90美元 專家：鐵礦砂漲過頭

2019-12-10 00:46

美槓WTO 癱瘓爭端解決機制

2019-12-10 00:45

新疆投資成眾矢之的 德企尷尬辯白

2019-12-10 00:42

為美20年榮景與銀行風險規定奠基 前Fed主席伏克爾逝世

2019-12-09 23:42

美墨加協定 墨西哥有條件接受美鋼鐵要求

2019-12-09 21:00

美就業報告樂觀不敵貿易戰疑慮 亞股走勢分歧

2019-12-09 19:27

市場靜待聯準會決議與英國大選 日股連3紅

2019-12-09 15:19

泰國微調基本工資5至6泰銖 勞工：不影響雇用

2019-12-09 14:44

亞股2020年獲利料普遍回升 法國興業最看好台科技股

2019-12-09 13:50

全球量化寬鬆失靈風險上升 下個十年勿指望央行充英雄

2019-12-09 11:48

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29

愛立信：全球5G發展快速 2025年底用戶上看26億

2019-12-09 10:38

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

英國會大選 推演三劇本

2019-12-08 23:46

美歐利率決策 本周焦點

2019-12-08 23:44

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

東南亞電子貨幣 飆速成長

2019-12-08 23:44

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

失蹤者恐全遇難！紐西蘭警方：懷特島上未發現生命跡象

2019-12-09 20:42

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

2019-12-10 11:46

川普：美中洽談貿易協議進展順利

2019-12-10 05:24

她在求救…健身車廣告惹爭議 網友：收到只想離婚！

2019-12-10 10:50

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

女坐霸王車被驅趕 不服掏胸狂朝驗票員噴母乳

2019-12-09 20:51

紐西蘭百餘年來火山爆發 一次看清楚

2019-12-09 19:21

懷特島一天噴發三次！專家：水的存在讓噴發更加難測

2019-12-09 19:46

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲

2019-12-10 09:12

105年來首次致命噴發！紐西蘭懷特島火山爆發已釀5死

2019-12-09 17:56

俄羅斯罕見公開「核手提箱」 發射鍵是這個顏色

2019-12-09 18:37

觀光客多到爆！日本三大美景之一島嶼考慮收「入島稅」

2019-12-09 21:54

「台德建交」公聽會 德官員：計畫擴展對台關係

2019-12-10 08:43

站著就領年薪380萬 澳洲超爽工作人人搶破頭

2019-12-09 18:41

紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛景點

2019-12-09 16:56

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

大陸令汰換外國電腦 美商剉著等

2019-12-10 00:04

兒子太黏人！巧手爸做「媽媽立牌」 僅20分鐘破功網笑翻

2019-12-09 17:59

紐西蘭火山島噴發 恐近30人罹難

2019-12-10 00:04

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

通膨低迷 「日本化」威脅將蔓延

2019-12-10 00:47

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

不想用肺發電 南韓今天關閉10個燃煤發電機組

2019-12-10 11:37

紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

2019-12-09 22:07

面對川普警告 金正恩左右手回嗆：沒什麼好失去的

2019-12-09 18:26

關稅截止日在即 美股指數終止三連漲

2019-12-10 05:44

哈佛生輟學回國創業 只花10年打造「南韓版亞馬遜」

2019-12-10 12:20

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀

2019-12-10 13:07

源於曼谷臥佛寺 泰式按摩有望列入世界文化遺產

2019-12-09 22:02

德國政府「一個中國政策」遭質疑

2019-12-10 01:54

南非小姐獲封2019環球小姐 盼為女性賦權

2019-12-09 15:39

美農業部長說 美國不太可能在15日對陸實施新關稅

2019-12-10 07:30

霸座椅當床睡被撥開雙腳 沒品男不滿打查票員

2019-12-10 10:38

紐西蘭懷特火山「清喉嚨」 下一咳無人知

2019-12-10 00:05

影／「因為餓」他吃掉365萬香蕉藝術品 藝廊不追究

2019-12-10 12:33

美軍基地遭掃射 疑恐攻

2019-12-10 00:13

白島火山爆發恐13死 紐西蘭總理稱悲痛難以言喻

2019-12-10 09:20

全球最年輕領袖 芬蘭34歲新總理吸睛

2019-12-10 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top