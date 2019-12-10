研究：熱浪恐同時襲擊大糧倉 造成食物短缺

氣候變遷可能導致全球各地出現更強烈的熱浪，並在同一時間襲擊各大糧倉，造成食物短缺，引發動亂。美聯社 分享 facebook

研究人員今天警告，氣候變遷可能導致全球各地出現更強烈的熱浪，並在同一時間襲擊各大糧倉，造成食物短缺，引發動亂。

德國波茨坦氣候影響研究中心（PotsdamInstitute for Climate Impact Research）氣候學家、也在荷蘭阿姆斯特丹自由大學（VU UniversityAmsterdam）擔任副教授的庫姆（Dim Coumou）共同執筆在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊發表的這份研究。

庫姆表示，世界一部分地區的農作物因氣候災難等原因歉收，原本就會抵銷其他收成正常或豐收地區增加的交易量；但高懸地球上空的強烈噴射氣流風，加上氣候導致氣溫更加升高，可能會在同時間襲來，威脅到多個糧倉的作物。

最無法抵擋這種熱浪的地區包括北美西部、西歐、西俄羅斯和烏克蘭，這裡種植的小麥、玉米、大豆、稻米產量占全球主食約1/4。

庫姆表示，這種噴射氣流模式和2003與2018年在西歐出現、以及2010年襲擊俄羅斯的破壞性熱浪有關連。

他告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「從我們的分析可以看出，每當這些熱浪出現，這些地區的作物就會同時受到不利影響。」

這份報告指出，夏天只要有兩週以上處於這種天氣模式，受影響地區會損失4%的農作物，更廣泛的區域損失更高達11%。

報告還說，這些地區的產量減少，如果受影響的國家實施出口禁令，確保自己國家食物供應無虞，就可能導致全球食物價格飆高。