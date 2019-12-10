哈佛生輟學回國創業 只花10年打造「南韓版亞馬遜」

南韓最大電商Coupang創辦人兼執行長金範錫。路透 分享 facebook

南韓最大電商Coupang創辦人兼執行長金範錫（Bom Kim）當年在哈佛大學攻讀MBA課程僅六個月就輟學創業，不到十年，Coupang已成為南韓最有價值的初創企業之一。

2010年在哈佛修讀MBA的金範錫決定回國創立Coupang，他向CNBC表示，「當我在讀研究所時，我堅信自己只需很短的時間，就能真正做出具有影響力的東西」。

如今，Coupang是一家價值90億美元的電商巨頭，被稱為南韓版亞馬遜，用戶人數幾乎是南韓人口的一半。但現年41歲的金範錫表示，他還沒準備好成為下一位貝佐斯（亞馬遜創辦人）。

金範錫指出，創業初期Coupang是模仿美國團購網站Groupon的經營模式，為客戶提供折價券或團購券等。後來，他注意到全球電子商務的範圍不斷擴大後，馬上改變經營模式以迎合潮流。金範錫說，「Coupang的輪廓、商業模式，都經歷過很大的改變」。

轉戰電子商務後，Coupang在三年內銷售額就突破10億美元。金範錫說，電商成功的關鍵在於貨物的運送時間，公司5000多名司機在不到24小時內遞送99.3%的訂單，未來配送速度甚至會超越Amazon Prime，顧客只要在前一晚12時前下單，隔天早上7時就能收到貨。

金範錫表示，他相信細節是讓Coupang能在激烈市場中脫穎而出的關鍵原因。儘管亞馬遜在南韓並不活躍，但Coupang去年被南韓消費者列為首選的線上零售商。

Coupang近期銷售額突破100億美元，金範錫表示，正利用這筆資金在國內擴展業務，然後才會推廣至國外。