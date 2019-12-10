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原油跌 黃金回穩 銅隨中國承諾促成長而四連漲

2019-12-10 08:21經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

紐約市場原油期貨周一收在9月以來的最高收盤價附近，因為隨著美國對中國加徵新關稅的日期臨近，投資人關注重點轉移到美中貿易談判。金價上周五下跌之後周一持平，交易員將注意力轉向即將舉行的央行政策會議。倫敦銅價連續四天上漲，至5月以來最高水平，因中國承諾促成長，進一步推升強勁美國就業報告帶來的市場信心。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油：油價穩定

紐約原油期貨周一下跌0.3%，上周上漲7.3%。沙烏地阿拉伯自願比OPEC及盟國所規定的產量水平再額外每天減產40萬桶，相當於該集團每天減產總計210萬桶。但是，黯淡的需求前景限制了其積極影響，因為受中美貿易戰拖累，上個月中國出口意外下降。

紐約商業交易所1月交割的西德州中級原油（WTI）周一下跌18美分，收於每桶59.02美元。在倫敦ICE歐洲期貨交易所，2月交割的布倫特原油期貨下跌14美分，至每桶64.25美元。比同月WTI溢價5.33美元。

●貴金屬：金價走穩

高盛認為，央行正在消耗全球五分之一的黃金庫存，預示著投資偏好將從美元轉向黃金。

紐約時間下午1:31，Comex 2月黃金期貨下跌不到0.1%，結算價每英兩1,464.90美元。白銀期貨上漲0.3%，至16.642美元。紐約商業交易所鈀金在創新紀錄1,868.60美元之後收窄漲幅。

●銅價突破6,000美元

新華社報道，中國領導人12月6日召開中共中央政治局會議分析研究2020年經濟工作，提出確保明年不發生系統性金融風險，保持經濟運行在合理區間。

倫敦時間下午5:51，LME銅上漲1.4%，結算價每公噸6,075美元。周五上漲1.7%。 Comex 3月銅期貨上漲1.2%至每磅2.7585美元。

紐約倫敦金價

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