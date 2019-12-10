銀行風險新規奠基人、前Fed主席沃爾克辭世 享壽92歲

他在20世紀80年代出任聯準會（Fed）主席時控制了通膨，30年後又幫助總統歐巴馬控制商業銀行投資風險。保羅．沃爾克（Paul Volcker）周日辭世，享壽92歲。

在長達半個多世紀的職業生涯中，沃爾克經常扮演救火隊角色。他曾受命設計取代金本位制的制度，並解決了通膨失控問題，又在2008年房市崩盤，背負高槓桿的美國人和追逐高風險的銀行岌岌可危之時再度出馬，推出沃爾克規則。由於遭到銀行界廣泛反對，修改這項規則成為川普政府的首要任務之一。

1979年任命沃爾克擔任Fed主席的前總統卡特說：「保羅如他高大身材一般頑強，他在Fed主席任內部分政策付出政治極大代價，但都是為所當為之事。我們感念他為國效力。」

沃爾克是德國移民後代，對通膨的危險和節儉的優點抱有強烈信仰。他搭機坐經濟艙，抱怨餐廳價格。他對信用違約交換合約（CDS）之類的金融行業創新不屑一顧，打趣說近幾十年來最好的新金融產品是自動櫃員機。

•接受歐巴馬徵召

沃爾克以財政部、聯儲會官員或經濟顧問身份先後為六位總統工作過。告別Fed歲月20年後，時年81歲的他應當選總統歐巴馬請求，在2008年11月重新出山領導新成立的經濟復甦諮詢委員會，因為當時美國正深陷經濟衰退和大蕭條以來最嚴重的金融危機泥潭。

數月內，身高200公分的沃爾克開始了最大刀闊斧的監管改革。他有意阻止接受存款的傳統商業銀行以自有帳戶做投機性投資─即自營交易，以及投資避險基金和私募股權基金。歐巴馬在2010年1月正式提出這個構想，稱這是「簡單而有常識性的改革，我們以我身後的這位高個兒來命名，就叫沃爾克規則。」

沃爾克規則於2015年7月生效。現任總統川普在2017年要求監管機構重新修訂並弱化監管要求。在2019年8月20日寫給Fed主席鮑爾的信中，沃爾克抱怨監管機構以「簡化」為借口來削弱規則要求，稱這樣做將放大金融體系風險。

他於1949年獲得普林斯頓大學學士學位，1951年獲哈佛大學政治經濟學和政府學碩士學位。

沃爾克的經濟學家生涯始於1952年，當時他在紐約聯邦準備銀行工作。五年後，他去了大通曼哈頓銀行。1962年，沃爾克首次進入華府，擔任時任美國總統甘迺迪的財政部金融分析辦公室主任。他曾在詹森政府擔任財政部貨幣事務副次長，期間見證總統試圖阻止時任聯儲會主席的William McChesney Martin升息。1965年，沃爾克回到大通銀行。