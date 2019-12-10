銀行風險新規奠基人、前Fed主席沃爾克辭世 享壽92歲
他在20世紀80年代出任聯準會（Fed）主席時控制了通膨，30年後又幫助總統歐巴馬控制商業銀行投資風險。保羅．沃爾克（Paul Volcker）周日辭世，享壽92歲。
在長達半個多世紀的職業生涯中，沃爾克經常扮演救火隊角色。他曾受命設計取代金本位制的制度，並解決了通膨失控問題，又在2008年房市崩盤，背負高槓桿的美國人和追逐高風險的銀行岌岌可危之時再度出馬，推出沃爾克規則。由於遭到銀行界廣泛反對，修改這項規則成為川普政府的首要任務之一。
1979年任命沃爾克擔任Fed主席的前總統卡特說：「保羅如他高大身材一般頑強，他在Fed主席任內部分政策付出政治極大代價，但都是為所當為之事。我們感念他為國效力。」
沃爾克是德國移民後代，對通膨的危險和節儉的優點抱有強烈信仰。他搭機坐經濟艙，抱怨餐廳價格。他對信用違約交換合約（CDS）之類的金融行業創新不屑一顧，打趣說近幾十年來最好的新金融產品是自動櫃員機。
•接受歐巴馬徵召
沃爾克以財政部、聯儲會官員或經濟顧問身份先後為六位總統工作過。告別Fed歲月20年後，時年81歲的他應當選總統歐巴馬請求，在2008年11月重新出山領導新成立的經濟復甦諮詢委員會，因為當時美國正深陷經濟衰退和大蕭條以來最嚴重的金融危機泥潭。
數月內，身高200公分的沃爾克開始了最大刀闊斧的監管改革。他有意阻止接受存款的傳統商業銀行以自有帳戶做投機性投資─即自營交易，以及投資避險基金和私募股權基金。歐巴馬在2010年1月正式提出這個構想，稱這是「簡單而有常識性的改革，我們以我身後的這位高個兒來命名，就叫沃爾克規則。」
沃爾克規則於2015年7月生效。現任總統川普在2017年要求監管機構重新修訂並弱化監管要求。在2019年8月20日寫給Fed主席鮑爾的信中，沃爾克抱怨監管機構以「簡化」為借口來削弱規則要求，稱這樣做將放大金融體系風險。
他於1949年獲得普林斯頓大學學士學位，1951年獲哈佛大學政治經濟學和政府學碩士學位。
沃爾克的經濟學家生涯始於1952年，當時他在紐約聯邦準備銀行工作。五年後，他去了大通曼哈頓銀行。1962年，沃爾克首次進入華府，擔任時任美國總統甘迺迪的財政部金融分析辦公室主任。他曾在詹森政府擔任財政部貨幣事務副次長，期間見證總統試圖阻止時任聯儲會主席的William McChesney Martin升息。1965年，沃爾克回到大通銀行。
1969年，他第二度離開大通銀行前往華府，在尼克森政府擔任財政部貨幣事務次長。他在這個職位上幫助制定取代布雷頓森林體系下固定匯率和金本位制的新國際貨幣框架。布雷頓森林體系從1944年開始實行，直到尼克森在1971年畫上句號。
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