美元貶 美國對陸新關稅實施期限臨近 美歐央行決策在即

美元周一走貶，美國是否會按計畫於12月15日實施對中國新關稅牽動投資人的神經，且本周還有聯準會（Fed）和歐洲央行的決策會議。加幣走強，據傳白宮和民主黨人接近就美墨加自貿協定達成共識。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.06%至97.644。美元兌加幣貶0.2%至1.3230左右。

投資人也關注12月12日舉行的英國大選，民調顯示保守黨料獲勝，繼續提振英鎊。英鎊兌美元上漲不到0.1%，至1.3147左右。